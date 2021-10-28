Celebran cumpleaños 75 de David Bowie con experiencia multimedia

No se trata de un museo o una galería, la experiencia multimedia dedicada a David Bowie fue abierta en una de las tiendas del barrio de Soho en Manhattan, Nueva York, donde alguna vez vivió el cantante y compositor británico.

Lawrence Peryer, productor de la exhibición, cuenta:

Está en el mismo vecindario donde sentó cabeza. También lo verás reflejado en algunos de los recuerdos que tenemos en oferta. Algunas de las fotografías reflejan épocas en las que estuvo aquí y lo que vivíó. Tenemos muchos videos exclusivos, nunca antes vistos, que forman parte del video que se reproduce aquí. Imágenes de ensayos detrás de escena o filmadas en la ciudad de Nueva York y sus alrededores.

Bowie 75 cuenta con una variedad de artículos para todos los fánaticos y coleccionistas como son: camisetas, tazas, pósters, libros entre otros.

DAVID BOWIE PARA FANS

Quienes visiten el lugar también disfrutarán de una exposición multimedia donde David Bowie interactuará con ellos.

Celebrate 75 years of David Bowie with pop-up experiences from 25 October in LONDON’S HEDDON STREET and NEW YORK’S WOOSTER STREET. For store hours, events calendars and information, sign up and stay tuned to: https://t.co/ksC9uj4Hc1 (See Linktree in bio for full PR) #Bowie75 pic.twitter.com/Yv85GgJUUT — David Bowie Official (@DavidBowieReal) October 13, 2021

Cuenta con una la réplica de una cabina telefónica K2, que aparece en la parte de atrás del álbum "Ziggy Stardust", donde al levantar la bocina sus seguidores pueden escuchar la opinión del cantante acerca de interpretación pública de las obras de arte.

Otra experiencia es, escuchar a David Bowie en un espacio de sonido envolvente.

Además pueden escribir mensajes digitales en una estación llamada "Ground Control to Major Tom", una alusión a la letra del clásico de Bowie, "Space Oddity".

La cantante y compositora neoyorquina, Alessandra Méndez señaló:

David Bowie ha salvado mi vida y la vida de muchas personas. Es mi persona favorita, mi artista favorito, así que me ha hecho amar la vida y esto es genial.

David Bowie, fue un artista importante dentro de la música durante más de 50 años conocido por muchas generaciones, razones por las que los organizadores se aseguraron de la autenticidad de las selecciones musicales, así como los productos coleccionables.

Lawrence Peryer, productor de la exhibición, cuenta:

Así que el material comienza a mediados de los 60 con los primeros demos de David y continúa hasta el 2016 con su último álbum, “Blackstar.

DAVID BOWIE CUMPLIRÍA 75 AÑOS

El 8 de enero de 2022, David Bowie cumpliría 75 años, razón por la que esta experiencia multimedia se inauguró 75 días antes de la fecha de su nacimiento

Lawrence Peryer, productor de la exhibición, señaló:

Esto está destinado a ser una celebración de David, para David y para sus fans.

Desde muy niño, David Bowie mostró gran interés por la música, él nació en la ciudad británica de Brixton el 8 de enero de 1947 y falleció en la ciudad estadunidense de Nueva York, el 10 de enero de 2016...

Lawrence Peryer, productor de la exhibición, señaló: