El Cártel Nuevo Imperio tuvo una baja de alto impacto este jueves 5 de noviembre de 2026. Edgar Aarón Vázquez Alvarado, “El General”, su líder y fundador, fue abatido en el municipio de Naucalpan, Estado de México (Edomex), cuando estaba por ser detenido.

Su nombre figuró como un narcotraficante que también estaba en la mira de las autoridades de Estados Unidos, y aunque ahora está muerto, se reveló que fue el autor intelectual de un alto mando de la policía de la Ciudad de México (CDMX): el agente Milton Morales Figueroa.

¿Quién era “El General”, el narco que fundó el Cártel Nuevo Imperio?

Edgar Aarón Vázquez Alvarado no solo era conocido como “El General”. Dentro del mundo criminal lo ubicaban también con los apodos de “Papá”, “Abuelo” y “El Lic”, pero para las autoridades era el principal líder y fundador de esta organización criminal.

En 2017 fundó el grupo delictivo Cártel Nuevo Imperio, junto con Óscar Antonio “N”, alias “El 300”, actualmente recluido.

Con los años, el poder del cártel y “El General” fue creciendo y, de acuerdo con reportes de seguridad, desde entonces, la organización extendió sus operaciones a distintos municipios del Estado de México y alcaldías de la Ciudad de México, e incluso en el estado de Morelos.

Las autoridades lo buscaban por diversos delitos, ya que era considerado uno de los principales criminales detrás de secuestros, extorsión, homicidio, despojo, lavado de dinero, robo de combustible, venta y distribución de drogas, así como tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos y Canadá.

Hace un año, el el 19 de noviembre de 2025, fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por sus vínculos con la organización criminal de Ryan James Wedding, exsnowboarder olímpico canadiense vinculado con el Cártel de Sinaloa, a quien presuntamente proporcionaba protección en México y facilitaba información obtenida mediante contactos policiales.

Cae el "El Chapo moderno" en #México



Ryan Wedding, quien alguna vez brilló en lo más alto del deporte, fue detenido en México tras ser el sexto hombre más buscado por el #FBI. El exatleta olímpico fue el arquitecto de un imperio de droga que lo relaciona con el Cártel de… pic.twitter.com/WEXceZarMa — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) January 24, 2026

Homicidio de alto mando de la policía de CDMX y “El General”

Las investigaciones también lo señalaban como autor intelectual del homicidio de Milton Morales Figueroa, un alto mando de la policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX.

El agente era coordinador de la Unidad de Estrategia, Táctica y Operaciones de la SSC de CDMX, y lo mataron a balazos el 20 de julio de 2024 en el municipio de Coacalco, Estado de México.

¿Qué se sabe de la muerte del líder del Cártel Nuevo Imperio?

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) llegaron a Naucalpan como parte de un operativo para catear inmuebles vinculados con presuntos integrantes del Cártel Nuevo Imperio.

Sin embargo, al estar en la zona de Lomas Verdes, fueron vistos por los tripulantes de un vehículo, quienes les dispararon y los agentes repelieron la agresión, pero en el ataque dos personas perdieron la vida, entre ellas Edgar Aarón Vázquez Alvarado, “El General”.