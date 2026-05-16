Donovan “N” grabó tres homicidios en Azcapotzalco y huyó: es de la banda “Los Malportados”

El asesinato de tres hombres en la colonia Unidad Habitacional Francisco Villa, en Azcapotzalco, reveló la posible participación de un sujeto quien al parecer amenazó a las víctimas y grabó la agresión con un teléfono celular antes de huir.

Este triple homicidio ocurrió el 29 de abril de 2026, un día después de que una familia fue asesinada cruelmente en su propia casa en calle Guanábana 146 de la colonia Nueva Santa María, en la misma alcaldía.

Casa del terror: ¿Qué se sabe de la familia asesinada en su propio hogar en Azcapotzalco, CDMX?

¿Qué se sabel del homicidio de tres hombres en Azcapotzalco?

Las víctimas fueron atacadas a balazos en la calle Andador Toma de Torreón, en la colonia Unidad Habitacional Francisco Villa.

Ese día un hombre habría amenazado con un arma de fuego a tres personas, mientras su acompañante presuntamente les disparó, provocando su muerte.

De acuerdo con los primeros reportes de la policía, dos de los muertos contaban con antecedentes delictivos por robo agravado, encubrimiento por receptación y portación de arma de fuego.

Identifican a presunto agresor como integrante de "Los Malportados"

La investigación de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX permitió que se pudiera identificar a un presunto implicado en el homicidio de los tres hombres, quien junto con su acompañante a bordo de una motocicleta escaparon.

Se tratata de Donovan “N”, probable integrante de “Los Malportados”, grupo delictivo investigado por delitos como extorsión, robo a transporte de carga, narcomenudeo y homicidio en distintas zonas de la capital.

El 2 de mayo de 2026, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Donovan “N” en posesión de un arma de fuego, cartuchos útiles y droga, durante un despliegue realizado en la alcaldía.

Encarcelan y procesan a Donovan "N" de "Los Malportados"

Donovan “N” fue ingresado al Reclusorio Norte, donde enfrenta proceso penal por delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, por el cual el 7 de mayo fue procesado

Respecto de la portación de arma de fuego, se dio vista a la Fiscalía General de la República (FGR) al tratarse de un delito del orden federal.

El agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez de control una orden de aprehensión en su contra, la cual fue ejecutada por agentes el 13 de mayo.

Durante la audiencia celebrada al día siguiente, fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado, y le dieron prisión preventiva, en tanto, se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

