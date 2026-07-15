A cuatro años de su caída: Cronología de Rafael Caro Quintero desde su detención a su situación actual 2026

Este miércoles 15 de julio del 2026, se cumplen cuatro años de la detención de Rafel Caro Quintero, en el municipio de San Simón (Choix), en Sinaloa, encabezada por la Marina, así como la Fiscalía General de la República (FGR), quienes lo localizaron entre unos matorrales.

Caro Quintero, mejor conocido como el "Narco de Narcos", fue el fundador del Cártel Guadalajara.

El día de la caída: Así fue la captura de Caro Quintero en 2022

La captura de Caro Quintero ocurrió la tarde del 15 de julio del 2022, luego de un operativo en Choix, Sinaloa, donde un elemento canino de nombre "Max", logró localizarlo entre los matorrales. El día de su captura, vestía un pantalón de mezclilla, camisa azul y una chamarra verde.

Según la Marina, el "Narco de Narcos" fue arrestado en cooperación con elementos de la Fiscalía General de la República. En un video en redes sociales, se mostraba a Quintero con una apariencia cansada, conversando con unos agentes que, poco después, le brindaron una botella de agua.

Cronología de Rafael Caro Quintero: De la sierra al Altiplano

El "Narco de Narcos" fue extraditado a Estados Unidos el 27 de febrero de 2025, actualmente se encuentra recluido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, a la espera de su juicio forma el próximo 8 de marzo del 2027. Esta es la cronología del caso de Rafael Caro Quintero.

Primera detención - 4 de abril 1985:

Caro Quintero fue detenido por primera vez en Costa Rica, posteriormente fue trasladado a México, acusado del secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique "Kiki" Camarena.

Liberación - 9 agosto 2023:

Después de pasar 28 años en la cárcel en México, un tribunal federal ordena su liberación inmediata al considerar que el "Narco de Narcos" debía ser juzgado en el fuero común y no en el federal. Posteriormente, se emite una nueva orden de captura en su contra.

Segunda captura - 15 de julio 2022

La tarde del 15 de julio 2022, Caro Quintero es recapturado en la comunidad de San Simón, en el municipio de Choix, Sinaloa. La detención fue realizada en un operativo conjunto de la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República (FGR).

Extradición a Estados Unidos - 27 de febrero 2025

El año pasado fue extraditado a Estados Unidos, junto con otros presuntos líderes criminales. En territorio estadounidense enfrenta cargos de empresa criminal continua, narcotráfico y el caso "Kiki" Camarena.

Descartan la pena de muerte - Agosto 2025

A casi más de 6 meses de su extradición, los fiscales estadounidenses descartan formalmente solicitar la pena de muerte en contra de Caro Quintero, esto durante una audiencia de revisión en la Corte de Brooklyn.

Fecha para su juicio formal - 2026

Durante una audiencia de seguimiento, el juez Frederick Block establece el 8 de marzo de 2027 como la fecha oficial para el inicio del juicio, mientras su defensa explora posibles salidas alternas

¿Dónde está Rafel Caro Quintero actualmente? Estos son los cargos que enfrenta

Actualmente, Rafael Caro Quintero, mejor conocido como el "Narco de Narcos", se encuentra actualmente recluido en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn (MDC Brooklyn), en Nueva York, Estados Unidos, bajo un régimen de aislamiento estricto (SAMS).

Tras ser entregado por el gobierno mexicano a las autoridades estadounidenses, permanece ahí en prisión preventiva mientras su defensa y la fiscalía negocian un posible acuerdo de culpabilidad para evitar un juicio formal, el cual está tentativamente programado para marzo de 2027.