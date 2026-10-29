EU desmantela red del Cártel de Sinaloa y hay 10 detenidos: Así operaba la ruta que traficaba droga a Tampa Bay

Una investigación de las autoridades estadounidenses permitió desarticular una red de narcotráfico relacionada con el Cártel de Sinaloa, que trasladaba cocaína desde la frontera entre México y Estados Unidos hasta la región de Tampa Bay, en Florida.

La operación, denominada Salón de la Fama, permitió identificar las rutas utilizadas para mover los cargamentos y las tareas que supuestamente desempeñaban los integrantes de la organización.

¿Cómo fue la investigación?

Las investigaciones comenzaron en julio, cuando las autoridades decomisaron aproximadamente 60 kg de cocaína y realizaron las primeras detenciones.

De acuerdo con la reconstrucción presentada por las autoridades, los cargamentos salían de la zona de Ciudad Juárez, Chihuahua, y cruzaban hacia El Paso, Texas.

Una vez en territorio estadounidense, los operadores recurrían a tractocamiones comerciales inoperables para ocultar el traslado de cientos de kilos de droga a través de las carreteras.

Los vehículos recorrían distintas rutas hasta llegar a Tampa Bay, donde la cocaína era recibida y almacenada antes de ser entregada a distribuidores locales.

Posteriormente, el dinero obtenido de las ventas era enviado de regreso a Texas.

Los detenidos tras la investigación

Uno de los avances decisivos de la investigación ocurrió durante una entrega vigilada que concluyó con el decomiso de 60 kg de cocaína en Florida.

El cargamento fue valuado en aproximadamente 2.1 millones de dólares, poco más de 39 millones de pesos mexicanos.

Semanas más tarde, los investigadores aseguraron otros 99 kilos de la misma droga en El Paso, Texas, lo que permitió ampliar las líneas de investigación hacia la frontera sur.

¡Golpe contundente al narcotráfico! Jesús González Peñuelas, alias "El Chuy", fue abatido por elementos de la @SEMAR_mx durante un enfrentamiento y persecución en comunidades rurales de Guasave, Sinaloa. Por el operador del Cártel de Sinaloa y líder criminal, la @DEAHQ ofrecía una recompensa de hasta cinco millones de dólares debido a sus millonarias redes de trasiego de fentanilo y heroína hacia Estados Unidos. https://t.co/yCnC5BbrBC — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 28, 2026

Como resultado de los avances en las investigaciones, diez personas enfrentan nuevos cargos relacionados con crimen organizado y conspiración.

Entre los señalados se encuentra Daniel Pinales, a quien los investigadores atribuyen presuntas responsabilidades en la distribución de droga en Tampa Bay.

Otro de los nombres identificados es Erick Manuel Gómez Tapia, conocido como Canelo, señalado como uno de los operadores de mayor jerarquía dentro de la estructura.

