“No sirven para nada": AMLO rechaza nombramiento de comisionados del INAI

Durante la conferencia mañanera del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), criticó el nombramiento de comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), sobre los cuales aseguró que "no sirven para nada".

“Los nombren o no los nombren, no sirven para nada; era un gobierno mantenido que no sirve para nada. ¿Saben para qué servía ese instituto? Nada más era una fachada para cubrir corruptelas de funcionarios”, aseguró AMLO.

En ese sentido, AMLO cuestionó para qué sirve el INAI, además de que hay otros órganos que hacen el mismo trabajo y consideró que el instituto debe desaparecer. "¿Saben para qué sirve ese instituto, o para qué servía? Nadamás era una fachada para encubrir las corruptelas de los funcionarios", aseveró.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ consideró que Instituto Nacional de Transparencia debe desaparecer pic.twitter.com/5kwmcWM7N8 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 14, 2023

No habrá nombramiento de comisionados del INAI, afirma Adán Augusto Hernández

La designación de los comisionados del INAI se encuentra a la espera para que se realice en el Senado de la República; sin embargo, la tarea ha sido pospuesta en diversas ocasiones, por lo cual, la oposición ha señalado el hecho.

En ese sentido, el secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, afirmó el pasado jueves 13 de abril, que es “prácticamente imposible” que se designen a los nuevos comisionados del INAI en el actual periodo de sesiones.

Cabe recordar que desde el pasado 1 de abril, el INAI no puede operar por la falta de tres comisionados, esto, después de que el presidente AMLO haya impuesto un veto tras no aceptar la elección de Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso al acusar que “hubo un pacto”.

Y es que, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se establece que las sesiones de su pleno del INAI serán válidas con la asistencia de al menos cinco personas comisionadas, incluyendo la presidencia, al mando de Blanca Lilia Ibarra.