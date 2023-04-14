Sedena controlará todas las aduanas fronterizas, adelanta AMLO

Durante la conferencia mañanera del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), adelantó este viernes 14 de abril, que las aduanas fronterizas serán controladas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

"Ya se tomó la decisión de que sea la Secretaría de la Defensa la que maneje todas las aduanas de la frontera", afirmó AMLO. Asimismo, presentó el plan de mejoramiento de todas las aduanas del norte: "Tamaulipas tiene un trato especial, porque se van a construir instalaciones, se van a equipar las aduanas y se están limpiando, se están moralizando".

#EnLaMañanera | Las aduanas fronterizas serán controladas por el #Ejército así lo adelanta el presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/HzpeQlo4LM — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 14, 2023

Tras el aviso sobre la Sedena al control de las aduanas fronterizas, AMLO aseveró que ya no habrá aquello que políticos o con influencia, "lo que siempre sucedía", para que tuvieran aduanas bajo su mando. Las aduanas de los puertos estarán bajo el control de la Secretaría de Marina (Semar) y las aduanas fronterizas de la Sedena.

Construcción de las nuevas oficinas para las aduanas en Tamaulipas

Se trata de la Construcción de las nuevas instalaciones para la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y su Unidad Habitacional en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Fue en marzo de 2022 cuando la ANAM transfirió a la Sedena recursos para la ejecución de la obra. Los predios se encuentran en proceso de escrituración y se estima una inversión de alrededor de 3 mil 359 millones de pesos.

Según la diapositiva expuesta por el mandatario se tienen al menos cinco proyectos actualmente, el más avanzado es la Construcción de un regimiento de caballería motorizado y su unidad habitacional militar, con un 14.30%. Por otro lado, la construcción del edificio corporativo de la ANAM se encuentra en proceso para iniciar.

Cabe recordar que desde el año pasado 2022, tras la modificación del reglamento interno del ANAM, se resolvió que la Sedena y la Marina estarían a cargo de coordinar las 50 aduanas existentes en el país.