¿Qué es el Moreirato en Coahuila y quiénes lo integran?

Con mira a las elecciones 2023, próximas a ocurrir en Estado de México (Edomex) y Coahuila el domingo 4 de junio, es importante saber qué es el Moreirato, además de quiénes lo integran.

Cabe destacar que el estado de Coahuila ha sido gobernado en su mayoría por el Partido Revolucionario Institucional (PRI); actualmente tiene 25 de los 38 ayuntamientos en su poder. Miguel Riquelme Solís es el actual gobernador.

Para la búsqueda de la gubernatura en las elecciones 2023 hay cuatro candidatos:



Ricardo Mejía, por parte del Partido del Trabajo (PT);

Lenin Pérez Rivera Salvemos Coahuila , conformada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Unidad Democrática de Coahuila (UDC).

, conformada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Unidad Democrática de (UDC). Manolo Jiménez Salinas, por la coalición conformada por el Partido Revolucionario Institucional

Armando Guadiana, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

¡Arrancan las campañas en #Coahuila!



Será una de las dos entidades que elegirán nuevo gobernador en las #Elecciones2023



¿Quiénes son los candidatos?🧐



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¿Qué es el Moreirato en Coahuila?

El Moreirato se volvió relevante después de las acusaciones de Ricardo Mejía hacia Armando Guadiana, al cual ligó al legado de los hermanos Moreira. Este grupo es definido como el periodo por el cual la familia Moreira ha mantenido el poder de Coahuila durante años.

¿Quiénes integran el Moreirato en Coahuila?

El grupo Moreirato data desde 2005, cuando Humberto Moreira Valdez fue gobernador de Coahuila hasta 2011; posteriormente, su hermano Rubén Ignacio Moreira Valdez. Cabe destacar que este último impulsó al actual gobernador Miguel Riquelme, por lo que, se dice, también integra el grupo.

Humberto Moreira, el menor de los hermanos, solicitó una licencia en 2011 para ser el dirigente nacional del tricolor y logró ser sucesor de Beatriz Paredes; sin embargo, el periodo le duró poco, pues abandonó el cargo nueve meses después debido a las investigaciones en su contra sobre un supuesto uso indebido de recursos públicos.

¿Qué hicieron los Moreira?

Ambos hermanos dieron pie al llamado Moreirato; el pasado 30 de junio de 2015, una corte de Texas, Estados Unidos, involucró a Humberto Moreira, actualmente de 56 años, de lavado de dinero. En enero de 2016 fue detenido por las autoridades; sin embargo, tan solo pocos meses después el priista fue absuelto de las acusaciones.