¡El cielo se cae en la CDMX! El clima de la Ciudad de México dará un giro en las próximas horas, registrando fuertes e intensas lluvias en las distintas alcaldías de la capital del país; te compartimos el pronóstico del tiempo y los horarios clave.

Se espera un ambiente caluroso, cielo parcialmente nublado con condiciones para lluvias fuertes e intervalos de chubascos para este miércoles 11 de noviembre.

¿A qué hora empiezan las lluvias y tormentas en CDMX este miércoles?

A preparar el paraguas y el impermeable. Las fuertes lluvias y tormentas en CDMX iniciarán entre las 16:00 y 19:00 horas de este miércoles , según la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

El mal clima podría extenderse hasta las 23:00 horas de este mismo día; se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones.

Mañana fresca en zona de valle y #fría en partes altas del sur y poniente. Tarde con ambiente caluroso. Cielo mayormente nublado a nublado con condiciones para #lluvias fuertes puntuales e intervalos de #chubascos. 🌡️Temperatura máxima: 25 °C 🌡️Temperatura mínima: 14 °C Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 11, 2026

Pronóstico del clima por alcaldía: ¿En dónde lloverá más fuerte este miércoles?

El Servicio Meteorológico Nacional compartió el pronóstico del clima en cada una de las alcaldías de la CDMX para la tarde de este 11 de noviembre, pero ¿en qué zonas lloverá más fuerte?

Azcapotzalco.

Miguel Hidalgo.

Cuauhtémoc.

Benito Juárez.

Cuajimalpa.

Álvaro Obregón.

Magdalena Contreras.

Tlalpan.

Gustavo A. Madero (GAM).

Venustiano Carranza.

Iztacalco.

Iztapalapa.

Coyoacán.

Tláhuac.

Xochimilco.

Milpa Alta.

Las lluvias impactarán todas las alcaldías de la CDMX; toma precauciones al momento de salir de casa este miércoles.

En la imagen puedes consultar las condiciones de cielo y #Temperatura previstas para mañana en las diferentes alcaldías de la #CDMX. El #Pronóstico para la #Megalópolis da clic en https://t.co/ornurShKJe https://t.co/n22361RN9U — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 11, 2026

¿Cómo protegerse de las lluvias en CDMX?

La Secretaría de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil compartió algunos consejos debido a las fuertes lluvias que azotarán algunas zonas de la capital del país, afectando el traslado de miles de ciudadanos, pero ¿cómo puedo protegerme?

Retira la basura de las coladeras al interior y exterior de tu casa.

Evita cruzar las calles o avenidas con corrientes de agua.

Lleva un impermeable o paraguas al momento de salir de casa.

Cierra las puertas y ventanas.