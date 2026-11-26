La alcaldesa de Guasave, Cecilia Ramírez Montoya, ya trae escoltas desde este martes tras la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, líder criminal regional y una de las personas más buscadas por el FBI. Lo llamativo: ella asegura que nunca pidió protección y que tampoco la quería.

“Yo no la pedí”: quién ordenó blindar a la alcaldesa

La morenista Ramírez Montoya declaró ante medios locales que la gobernadora Graciela Domínguez Nava y los entes de seguridad locales decidieron darle resguardo. Aunque no quería tener escoltas, acató la orden del Ejecutivo estatal.

“A partir de ayer ya me están acompañando los muchachos, yo no la pedí, ellos precisamente viendo las circunstancias que, pues todos nos tocó vivir, creyeron necesario. La verdad yo me sentía tranquila”, dijo la alcaldesa.

Cecilia Ramírez Montoya, alcaldesa de Guasave, recibe seguridad tras captura del #ChapoIsidro



"Yo no la pedí", dice



¿Y quién cuida a los ciudadanos?



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Además, confirmó que el envío de escoltas al Ayuntamiento cubre solo su seguridad, pues ningún otro funcionario municipal cuenta hasta ahora con ese acompañamiento.

Así detuvieron al “Chapo Isidro” en el sillón de su sala

La noche del viernes 20 de noviembre, autoridades federales entraron a un presunto domicilio en Guasave y arrestaron al “Chapo Isidro” junto con Germán Rolando Flores Meza, alias “Serafín”, y José Luis Ortiz Murillo.

La Secretaría de Defensa Nacional (Defensa) mostró el video del arresto en la conferencia matutina. Elementos mexicanos ingresaron al inmueble y detuvieron a los tres sin aparente resistencia; momentos antes, Meza Flores estaba acostado en un sillón de su sala de estar. Actualmente permanece en el penal del Altiplano.

Muestran videos de la captura del "Chapo Isidro"



Se rindió sin oponer resistencia dentro de su casa en Guasave, Sinaloa pic.twitter.com/4DcFC3bMIy — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) November 23, 2026

Quemas, bloqueos y la visita de la gobernadora a Guasave

Tras la captura, sujetos armados del Cártel de Guasave desataron balaceras, quemas de vehículos y bloqueos carreteros en rechazo al operativo, disparando la inseguridad.

A una semana del operativo federal, la gobernadora visitará Guasave este viernes 27 de noviembre para encabezar una mesa de seguridad y reunirse con distintos sectores.