DEA revela emojis que utilizan adolescentes para comprar droga

La Agencia de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) informó que tras una investigación conocieron cuáles son las nuevas estrategias utilizadas por los narcomenudistas para vender droga a los adolescentes, y descubrieron que ahora utilizan los emojis.

De acuerdo con la DEA, los vendedores y adolescentes se comunican a través de emojis para realizar las transacciones sin necesidad de mencionar el nombre de algún tipo de droga, ya que cada dibujo representa a alguna sustancia.

La agencia antidrogas de Estados Unidos detalló que los adolescentes mandan a su vendedor una serie de emojis para describir cuál es la droga que buscan, ello con la intención de que nadie sepa que se está llevando a cabo una acción ilegal.

La DEA dijo que compartió el significado de los emojis como parte de su campaña #One PillCanKill, que tiene la intención de ayudar a los padres a comprender el lenguaje y estar atentos ante cualquier alerta.

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“Esta guía tiene como objetivo brindar a los padres cuidadores, educadores y otras personas influyentes, una mejor idea de cómo se usan los emojis junto con las drogas ilegales”.

¿Cuál es la relación entre emojis y drogas?

Según la información de la DEA, las drogas representadas a través de emojis van desde medicamentos que solo se venden con receta médica, hasta sustancias completamente ilegales.

Por ejemplo, un corazón café y un dragón juntos representan la heroína; un copo de nieve o un muñeco de nieve representan la cocaína, y un corazón azul con un diamante, sirve para comprar metanfetamina, mientras que una hoja de arce es el símbolo universal de las drogas, informó la DEA.

“Los emojis por sí solos no deberían ser indicativos de actividad ilegal, pero junto con un cambio de comportamiento, de apariencia, así como pérdida o aumento significativo de ingresos debería ser una razón para iniciar una conversación”, advirtió la DEA.

