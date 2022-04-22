Caso Debanhi recuerda muerte de Elisa Lam en Hotel Cecil de EU

Luego de que el papá de Debanhi Escobar aseguró que el cuerpo hallado en un cisterna de agua en el Motel Nueva Castilla, en Nuevo León, es el de su hija, algunos internautas compararon el caso con el de la joven Elisa Lam, quien murió en el Hotel Cecil en Estados Unidos (EU).

Los usuarios de redes sociales señalaron que el caso de Debanhi Escobar tiene muchas similitudes con el de Elisa Lam, quien murió en 2013 y su cuerpo también fue encontrado días después dentro de un tanque de agua del Hotel Cecil.

¿Qué pasó en el caso de Debanhi Escobar?

El pasado 9 de abril, Debanhi Escobar desapareció después de asistir a una fiesta con dos amigas en una quinta en Escobedo, Nuevo León.

"Ayer fue el hallazgo de un cuerpo de una femenina y de forma preliminar puede considerarse que sea de Debanhi por la ropa que portaba y un crucifijo"



Entrevista con Gustavo Adolfo Guerrero, Fiscal de Nuevo León, en @HechosAM pic.twitter.com/YmXS8X5Sgr — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 22, 2022

Después se dio a conocer una fotografía, la última que le tomaron a la joven estudiante de derecho, donde se le ve parada a un costado de la carretera. La imagen fue tomada supuestamente por el conductor de un taxi de aplicación.

Tras observar algunos videos, las autoridades comenzaron con cateos en las oficinas de una empresa, donde supuestamente se le vio entrar pero no salir. También se revisó un condominio, el Motel Nueva Castilla y varios pozos, donde no hallaron rastros de Debanhi.

Sin embargo, la noche de ayer, después de 13 días de la desaparición de Debanhi, la Fiscalía de Nuevo León encontró el cuerpo de una mujer dentro de una cisterna del Motel Nueva Castilla.

Esta mañana, el papá de Debanhi aseguró que se trataba del cuerpo de su hija, sin embargo, las autoridades aún no confirman la información, ya que aún están haciendo labores de peritaje y ADN.

¿Quién es Elisa Lam que murió en el Hotel Cecil?

Elisa Lam era una estudiante canadiense, de 21 años de edad, quien fue de vacaciones a Estados Unidos y se hospedó en el Hotel Cecil, en Los Ángeles, pero a los pocos días dejó de comunicarse con su familia.

Tras hacerse oficial la desaparición de Elisa Lam, las autoridades comenzaron una búsqueda en la que participaron sus papás, familia, amigos y hasta ciudadanos.

Después se dio a conocer un video del día de su desaparición, donde se le vió en el elevador del hotel, pero su comportamiento alertó a todos, pues la chica parecía confundida y asustada.

Mañana Netflix estrena CRIME SCENE: VANISHING AT THE CECIL HOTEL, el misterio que envuelve la inexplicable desaparición y muerte de Elisa Lam a través de uno de los vídeos más virales y comentados en internet. pic.twitter.com/QhMRgiqfc8 — ɐntonio 📼 (@levmauc) February 9, 2021

Elisa Lam entró y salió en varias ocasiones del elevador, incluso hizo movimientos como si estuviera hablando con alguien, pero en las imágenes no apareció nadie más.

Tres semanas después de su desaparición, los inquilinos del Hotel Cecil se quejaron sobre la poca agua que salía en algunas habitaciones, por lo que un trabajador subió a revisar los tanques de agua, y ahí encontró el cuerpo de Elisa Lam.

