Fotos y videos de caso Debanhi, pide Samuel García a la fiscalía

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, solicitó a la fiscalía del estado revelar las fotos, videos y las evidencias del caso de la desaparición de la joven de 18 años, Debanhi Escobar Bazaldúa.

En un mensaje difundido en redes sociales previo a reunirse con los padres de Debanhi, el mandatario hizo esta petición a la fiscalía con la finalidad de aclarar las dudas que han surgido en torno a la desaparición y muerte de la joven.

“Exhorto a la fiscalía a que hagan el esfuerzo para que hoy nos den a conocer un minuto a minuto con los videos, fotos, evidencias, cateos y rutinas porque creo firmemente que tenemos derecho a conocer qué hay en la investigación”, dijo mediante un video ”, declaró en su mensaje difundido en redes sociales.

Insistió en que todos “tenemos derecho a conocer esa investigación para que la verdad salga a relucir y tenemos derecho a ser informados”.

Samuel García, indicó que a pesar de su cargo como gobernador, no conoce la carpeta de investigación ni ha visto videos sobre el caso y, por ello, pidió transparencia a la fiscalía y que dé a conocer el material.

“Pido con mucho respeto a la fiscalía que sea una abierta de puertas y paredes de cristal, que nos den a conocer todo lo que salga en la autopsia, la evidencia”, insistió.

Opinó que conocer la información del caso de Debanhi permitirá dar certeza a la familia, tranquilizar a la sociedad para entender el caso y evitar que vuelva a presentarse una situación similar.

“En cuanto me llegue cualquier información que considere relevante y que por ley pueda dar a conocer, la voy a dar en ese momento”, aseguró.

Padre de Debanhi ya no confía en la fiscalía

El padre de Debanhi , Mario Escobar insistió en su desconfianza con los cateos realizados en el motel que no hayan detectado el cuerpo.

“Cuatro veces lo han cateado, cuatro veces porque a la quinta aparece. Pregunta ¿Lo sembraron? ¿Cómo llegó? No se pudo haber subido a la barda ella.

Sobre la versión de que su hija resbaló y cayó en la cisterna, dijo: “Mentira, es mentira, es totalmete mentira y tiene que llegar hasta las últimas consecuencias y encontrar a los culpables para que no sigan haciendo esto, sabemos que esta es una zona de peligro, es zona sitiada, no tengo miedo en decirlo porque no tengo a mi hija”.