Quién es Débora Hallal, representante de México en Miss Universo 2022

Este domingo, Débora Hallal competirá por la corona de Miss Universo 2022, de ganar, la sinaloense se convertirá en la cuarta mujer proveniente de México en tener el título justo después de Andrea Meza.

Debóra Hallal nació el 18 de julio de 1996 en Los Mochis, Sinaloa, actualmente tiene 25 años y mide 1.79 cm.

La concursante de México estudió la licenciatura de administración de empresas en la Universidad TecMilenio, donde destacó por su filantropía, belleza e inteligencia.

Actualmente se desempeña como embajadora de turismo en Sinaloa, razón por la cual está interesada en promover la cultura y belleza del país.

Además de lo anterior, Débora Hallal fue conductora de un programa local de su estado.

Débora Hallal comparte sus proyectos filantrópicos en México

La concursante de México en esta edición de Miss Universo tuvo tiroiditis de Hashimoto hace unos años, una enfermedad que alienta la actividad funcional de la glándula tiroides, afectando la temperatura corporal y la actividad cardiaca.

Debido a esto, en 2015 Débora Hallal fundó el proyecto ‘Un Propósito’, una iniciativa para apoyar a personas marginadas que además busca construir una sociedad más unida.

Trayectoria de Débora Hallal por los concursos de belleza

La sinaloense tiene una larga carrera en certámenes de belleza, el primero fue en 2016, en donde fue seleccionada como Miss Teen Mundial, en Salvador.

Posteriormente, Débora Hallal participó en el concurso Mexicana Universal Sinaloa, en el cual resultó victoriosa.

Después, ganó el puesto para ser la representante de Mexicana Universal, donde quedó en segundo lugar después de la actual Miss Universo, Andrea Meza.

Este año, la misma organización la nombró representante de México sin tener que competir contra otras reinas.

Débora Hallal representará a México en la edición 70 de Miss Universo, el que se celebrará en Israel a las 17:00 horas.

De ganar, será coronada por la chihuahuense, Andrea Meza, la mexicana nombrada Miss Universo 2021, reconocida también por tener el mandato más corto de la historia del certamen a causa del Covid-19.

