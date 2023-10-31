Declaran culpable a Azahara Aylin por homicidio de Norma Lizbeth

Azahara Aylin fue declarada culpable del homicidio de Norma Lizbeth, joven que murió tras ser agredida afuera de una secundaria ubicada en el municipio de Teotihuacán, Estado de México.

En audiencia de este martes, el juez dictó un fallo condenatorio en este caso que se hizo viral tras difundirse un video en el que se aprecia una pelea que, en cuestión de minutos, terminó con una mujer inconsciente debido a los golpes que recibió, los cuales le causaron un traumatismo craneoencefálico.

La menor Azahara Aylin fue detenida en marzo de este año y desde entonces fue recluida en un centro de internamiento para adolescentes, donde aguardará por su sentencia, la cual se dictará el próximo 8 de noviembre.

Alcanzaría pena máxima de 3 años

Las autoridades explicaron que Azahara Aylin podría recibir una pena máxima de tres años, esto debido a que cuando cometió el delito tenía 14 años.

El caso de Norma Lizbeth causó indignación en Teotihuacán, Estado de México, donde conocidos y familiares denunciaron que sufría acoso por parte de otra alumna, por lo que harta del maltrato decidió enfrentarla, pero luego de la pelea perdió la vida debido a las lesiones que le causaron los golpes en la cabeza.

#Teotihuacán | Aplazaron la audiencia de Azahara "N", la menor de edad que agredió a Norma Lizbeth, quien perdió la vida a causa de los golpes.

Azahara podría enfrentar cargos por homicidio calificado.



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En ese entonces, la Secretaría de Educación Mexiquense suspendió a ambas alumnas del 22 de febrero al 21 de marzo. Además que la dirección de la secundaria solo les permitió a ambas estudiantes presentar sus exámenes programados del 6 al 10 de marzo.

Justo el día que debía regresar a clases, Norma Lizbeth se ausentó porque sufrió un desmayo, posteriormente regresó por tres días, pero sufrió una recaída y falleció en el Centro de Salud de Teotihuacán.

“Lo que a mí más me duele porque la vida de mi hija, mi hija tenía 14 años, mi hija fue una niña muy sencilla, muy tranquila, ella no era problemática, la golpearon muy feo y le quitaron la vida a mi hija,” declaró Elvira Pérez, mamá de Norma Lizbeth en marzo de este año.