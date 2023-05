Realizan misa de XV años para Norma Lizbeth, fallecida por bullying

Familiares y amigos de Norma Lizbeth, la menor que murió presuntamente por actos de bullying en San Juan Teotihuacán, le ofrecieron una misa por sus XV años, llevaban globos blancos, rojos y ramos de flores, fue el 13 de marzo que Norma Lizbeth falleció. La alumna que la agredió fue detenida y se encuentra recluida en el Centro de Internamiento Quinta del Bosque de Zinacantepec.

Familiares y amigos de Norma Lizbeth, la menor que murió presuntamente por actos de bullying en San Juan Teotihuacán, le ofrecieron una misa por sus XV años.

Llevaban globos blancos, rojos y ramos de flores, los asistentes salieron de la iglesia San Juan Evangelista y se dirigieron al panteón de la comunidad. Al pie de su tumba le cantaron las mañanitas.

“El dolor que yo siento, nadie me va a quitar ese dolor que yo siento, mi corazón ahorita está destrozada, ya no soy la misma la persona de antes se me está yendo para abajo, es todo, lo que yo digo más, palabras ya no tengo más para decirles”, expresó con dolor Elvira Pérez, mamá de Norma Lizbeth.

¿Qué pasó con Norma Lizeth?

Fue el 13 de marzo que Norma Lizbeth falleció, días antes trato de defenderse del constante bullying que recibida en la secundaria 518 anexa a la normal de Teotihuacán, los golpes que recibió complicaron su salud hasta arrebatarle la vida.

La alumna que la agredió fue detenida y se encuentra recluida en el Centro de Internamiento Quinta del Bosque de Zinacantepec.

“Que no es justo de que la chica, la que arrebato la vida de mi hija no es justo lo que ella hizo, lo único yo lo que pido a lo mejor me van a escuchar todos que pague lo que tiene que pagar, quizá el presidente me va a escuchar o me está escuchando, yo digo que cambie esa ley porque de nada sirve de un año o dos años, tres años no es justo porque quitaron la vida de un ser humano no mato un pájaro, no mato ni un perro para que digan que la ley dice un año, dos años, yo digo que no es justo”, reclamó Elvira.

La tumba de Norma Lizbeth fue adornada con globos y flores, familiares y amigos, aseguraron, siempre la llevaran en sus recuerdos.