Fuerzas de seguridad decomisaron en Mazatlán, Sinaloa, 35 toneladas de un precursor químico utilizado para la elaboración de drogas sintéticas, de acuerdo con lo informado este martes 10 de noviembre de 2026.

Las autoridades informaron que tres hombres fueron detenidos durante las acciones para el aseguramiento de la sustancia.

Compuesto químico era transportado en tractocamión

El aseguramiento se realizó como parte del Operativo Mazatlán, en la carretera federal libre 15 Mazatlán–Culiacán, reportó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

A la altura del kilómetro 033+450, con dirección a Mazatlán, agentes federales detectaron un tractocamión acoplado a una caja refrigerada, por lo que le marcaron el alto para realizar una inspección de seguridad.

Este sería el precursor químico encontrado para hacer metanfetamina

Cuando inspeccionaron la unidad encontraron 18 tarimas que contenían bultos con una sustancia química granulada utilizada para la elaboración de metanfetamina y de manera preliminar, se presume que se trata de acetato de plomo, informó en su cuenta de X, Omar García Harfuch, titular de la SSPC.

En total, el cargamento tenía un peso aproximado de 35 toneladas: 16 tarimas de dos toneladas cada una y dos de una tonelada y media.

“La sustancia granulada era transportada en un tractocamión Freightliner con caja refrigerada, distribuida en 18 tarimas: 16 de dos toneladas y dos de una tonelada y media, integradas por bultos de 25 kilogramos. De manera preliminar, se presume que se trata de acetato de plomo”. — Omar García Harfuch

Los tres hombres que viajaban a bordo del tractocamión fueron detenidos y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del Servicio de Protección Federal (SPF), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional.