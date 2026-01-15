Así se ven 200 kg de metanfetamina: Cae en Sonora camioneta llena de cristal que venía de Culiacán

En un nuevo descubrimiento de trasiego de drogas hacia la frontera norte, elementos de la Guardia Nacional (GN) y del Ejército Mexicano interceptaron un cargamento masivo de narcóticos que pretendía cruzar por Sonora. Se trata de más de 200 kilogramos de metanfetamina y otras sustancias que viajaban ocultas en una camioneta procedente de Culiacán, Sinaloa.

El aseguramiento se realizó en un puesto de inspección vehicular estratégico en el municipio de San Luis Río Colorado. Al realizar una revisión detallada a la unidad, que tenía como destino la ciudad de Mexicali, Baja California, los agentes descubrieron el arsenal químico:



212 kilos de metanfetamina (cristal).

(cristal). 14 kilos de marihuana .

. Un kilo de fentanilo.

¿A cuánto equivalen más de 200 kilos de metanfetamina?

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó la relevancia de esta acción a través de sus redes sociales, subrayando que el propósito del cargamento era la distribución masiva: "aseguraron un vehículo... con 212 kg de Metanfetamina con el propósito de ser vendidas en millones de dosis de droga".

El conductor fue detenido en el lugar y puesto a disposición del Ministerio Público, mientras que las sustancias fueron neutralizadas por las autoridades competentes.

— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 15, 2026

Desmantelan 11 puntos en la sierra de Sinaloa

De manera simultánea a la interceptación en la frontera, las fuerzas federales ejecutaron operaciones en el origen de la cadena de suministro. En el municipio de Cosalá, Sinaloa, personal militar localizó e inhabilitó 11 áreas de concentración utilizadas para la síntesis de drogas.

En estos puntos, ocultos en la zona serrana, se aseguraron insumos industriales para la producción de metanfetamina a gran escala:



16,486 litros de sustancias químicas líquidas.

de sustancias químicas líquidas. 75 kilos de precursores químicos sólidos.

Estas acciones forman parte del reforzamiento de seguridad en las carreteras del país, coordinada entre la Defensa, Semar, FGR y SSPC para intentar frenar el flujo de estupefacientes, una crisis de salud y narcotráfico que tiene a la región en un problema de violencia.