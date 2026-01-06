Herederos del chavismo: Delcy Rodríguez jura como presidenta encargada de Venezuela

Delcy Rodríguez juró como presidenta encargada de Venezuela, mientras el país está en incertidumbre por lo que ocurrirá, luego de que Nicolás Maduro fuera capturado. ¿Qué pasará con el chavismo ahora que el dictador se encuentra detenido en Estados Unidos?

La funcionaria se había desempeñado como vicepresidenta en el gobierno de Maduro y el 5 de enero de 2026, se instaló en el poder en un acto que estuvo precedido por su hermano, Jorge Rodríguez, quien es presidente de la Asamblea Nacional.

“Vengo con dolor, pero debo decir que vengo también con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos”, dijo Delcy Rodríguez.

Por su parte, el hijo de Nicolás Maduro, conocido como “Nicolasito” , tomó la palabra durante la instalación del nuevo periodo legislativo de la Asamblea Nacional, y dejó ver que hay disposición de colaborar con Estados Unidos.

“Es importante avanzar con un relacionamiento internacional respetuoso y equilibrado con otros países (...) tener relaciones de respeto y cooperación con cada país de nuestra América, con Estados Unidos, con Europa y con todo el planeta”, mencionó Nicolás Maduro Guerra.

Sin embargo, en Washington lo vinculan con una red criminal y enfrenta diversas acusaciones, entre ellas, conspiración para importar cocaína y posesión de ametralladoras.

¿Quién es Delcy Rodríguez?

La actual presidenta encargada estudió Derecho en la Universidad Central de Venezuela, asumió cargos desde que Hugo Chávez asumió el poder, por lo que es considerada una de las figuras más reconocidas del chavismo.

Delcy Rodríguez fue ministra de Comunicación e Información, de 2013 a 2014, después se convirtió en ministra de Relaciones Exteriores, de 2014 a 2017, un cargo que la llevó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y desde ahí planteó las posiciones de la dictadura.

Posteriormente, en 2017, fue electa como presidenta de la Asamblea Nacional y en 2018, Nicolás Maduro la nombró vicepresidenta. También fungía como ministra de Petróleo.

