Antecedentes y fin de la dictadura en Venezuela: Cronología de la crisis con Chávez y Maduro

El 3 de enero de 2026 es un día que quedará marcado en la historia de Venezuela, porque Nicolás Maduro fue capturado , lo que marca el fin de la dictadura iniciada en 1999, cuando Hugo Chávez asumió la presidencia de ese país.

Ese año, Chávez convocó a una Asamblea Nacional Constituyente y se aprobó ampliar el poder presidencial y la reelección, pero se debilitaron los contrapesos institucionales. Fue en ese momento cuando inició el cambio de régimen, aún dentro de un marco formalmente democrático.

Para llegar a la presidencia tuvo el apoyo del Movimiento Quinta República (MVR), que sustituyó al Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, una organización clandestina que Chávez fundó en 1983.

En el 2000, se realizaron elecciones generales bajo la nueva Constitución y Hugo Chávez fue reelecto. Mientras que Nicolás Maduro obtuvo un lugar en la Asamblea Nacional.

También ocurrió una reconfiguración total de los poderes públicos, que se alinearon al Ejecutivo, marcando así el primer gran paso de concentración del poder.

El golpe de Estado fallido en Venezuela

El 11 de abril de 2002 hubo un golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez, quien fue arrestado y trasladado a una instalación militar. En ese momento, Pedro Carmona, líder de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), asumió el poder.

Sin embargo, en medio de las protestas de los venezolanos contra el dictador, Chávez regresó al poder el 13 de abril, apoyado por militares que respaldaban al régimen.

Este golpe de Estado fallido se usó como justificación para depurar a las Fuerzas Armadas, radicalizar el discurso del chavismo y realizar un despido masivo de trabajadores de la empresa Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

Con este antecedente, en junio del 2004, la oposición venezolana reunió firmas para convocar un referéndum revocatorio contra Hugo Chávez, en medio de denuncias de irregularidades.

2005, año en que Venezuela pierde la independencia de poderes

Ese año fue crucial para la crisis venezolana, porque el chavismo obtuvo el 100% de la Asamblea Nacional y desde ahí la dictadura nombró jueces, fiscales y autoridades electorales afines al régimen.

Otro gran golpe vino en 2007, porque ese año el gobierno de Chávez decidió no renovar la licencia de RCTV, llevando a que la televisora independiente y crítica del régimen finalizara sus transmisiones el 27 de mayo de ese año.

Control político y represión: la marca de la dictadura venezolana

En 2007, Chávez perdió un referéndum de reforma constitucional sobre la reelección indefinida.

Sin embargo, en 2009 un referéndum eliminó los límites a la reelección, acabando con el principio de la alternancia democrática.

Pero la dictadura no se detuvo ahí, entre los años 2010 y 2012, el Tribunal Supremo actuó sistemáticamente a favor del poder Ejecutivo, se criminalizaron las protestas y los medios críticos fueron cerrados o asfixiados económicamente.

Inicia el régimen autoritario de Nicolás Maduro

Hugo Chávez murió de cáncer el 5 de marzo de 2013, y tres días más tarde comenzó la era de Nicolás Maduro como dictador, al convertirse en presidente interino, pese a denuncias de fraude y uso del aparato estatal.

En 2015, la Asamblea Nacional fue ganada por la oposición, marcando el primer revés electoral real del chavismo. No obstante, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la anuló sistemáticamente.

Para 2017, se estableció una Asamblea Nacional Constituyente paralela, sin referéndum previo, sustituyendo de facto al Poder Legislativo. Con esto hubo una ruptura definitiva del orden constitucional.

Elecciones sin democracia, la marca de la dictadura venezolana

Venezuela tuvo elecciones presidenciales en 2018; sin embargo, los opositores fueron inhabilitados o exiliados, por lo que en realidad se trató de comicios simulados, donde no hubo observación internacional creíble.

El 20 de mayo de ese año, Nicolás Maduro fue reelegido presidente, en unas elecciones en las que participó solamente el 46% de la población. El entonces secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, denunció la elección como una farsa.

Cuando llegó el año 2019, la Asamblea Nacional de Venezuela declaró a Maduro como usurpador y Juan Guaidó fue reconocido internacionalmente como presidente interino.

Pero Nicolás Maduro mantuvo el control mediante las Fuerzas Armadas, el TSJ y lo marcó la vida de los venezolanos: la represión. El régimen fue sostenido por la fuerza, no por legitimidad.

En el año 2020 hubo nuevas elecciones legislativas, pero la oposición mayoritaria no participó y el chavismo recuperó la Asamblea.

2026: La caída de una dictadura

Entre los años 2021 y 2024 la dictadura se consolidó, con elecciones regionales y presidenciales en las que inhabilitó a candidatos de oposición, controló al árbitro electoral, usó los recursos públicos y censuró a la prensa y a los ciudadanos.

Aunque en 2024, Edmundo González Urrutia, principal opositor, afirmó desde el exilio que había ganado las elecciones, el Consejo Nacional Electoral dio como ganador a Nicolás Maduro.

Por su parte, María Corina Machado, que había sido inhabilitada por el Tribunal Supremo de Venezuela, para aspirar a cargos de elección popular, enfrentó la persecución del régimen.

La líder opositora aparentemente fue detenida por el gobierno tras protestar contra la investidura de Maduro en enero de 2025. Durante meses permaneció oculta, hasta que en diciembre salió de Venezuela para dirigirse a Noruega, donde recibió el Premio Nobel de la Paz.

También en 2025, Estados Unidos comenzó operaciones para capturar a Nicolás Maduro y hasta ofreció una recompensa por el dictador, acusado de ser líder del Cártel de los Soles.

Bajo las órdenes del presidente Donald Trump, las fuerzas armadas estadounidenses iniciaron ataques militares en el Caribe y las advertencias de atacar por tierra.

Finalmente, la madrugada del 3 de enero de 2026, el ejército de Estados Unidos bombardeó Venezuela y capturó a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

Ambos fueron trasladados a Nueva York, acusados de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, según explicó la fiscal Pam Bondi.

Por su parte, Donald Trump anunció en conferencia de prensa que Estados Unidos estará al frente de Venezuela hasta que pueda hacerse una transición adecuada y legal.

