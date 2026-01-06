¿Cuándo será la siguiente audiencia de Nicolás Maduro? Últimas noticias de su captura EN VIVO

Nicolás Maduro, dictador depuesto, tuvo su primera audiencia ante una corte federal del Distrito Sur Nueva York, en Estados Unidos, en donde se declaró inocente de cargos como narcoterrorismo y posesión de armas de fuego y explosivos. Quien fuera dirigente de Venezuela fue capturado en su residencia en Caracas la madrugada del 3 de enero de 2026.

Tanto él como su esposa Cilia Flores enfrentan el proceso legal y ya cuentan con abogados encargados de su defensa. Sigue las últimas noticias sobre este suceso en Fuerza Informativa Azteca (FIA).