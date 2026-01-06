Logo Inklusion Sitio accesible
¿Cuándo será la siguiente audiencia de Nicolás Maduro? Últimas noticias de su captura EN VIVO

Nicolás Maduro enfrenta varios cargos relacionados con narcotráfico y posesión de armas; sigue el minuto a minuto de la situación en Venezuela con FIA.

Nicolás Maduro enfrenta diversos cargos en Estados Unidos.
Escrito por:  César Contreras Jimena Romero

Nicolás Maduro, dictador depuesto, tuvo su primera audiencia ante una corte federal del Distrito Sur Nueva York, en Estados Unidos, en donde se declaró inocente de cargos como narcoterrorismo y posesión de armas de fuego y explosivos. Quien fuera dirigente de Venezuela fue capturado en su residencia en Caracas la madrugada del 3 de enero de 2026.

Tanto él como su esposa Cilia Flores enfrentan el proceso legal y ya cuentan con abogados encargados de su defensa. Sigue las últimas noticias sobre este suceso en Fuerza Informativa Azteca (FIA).

Un país en pausa: Así se vive en Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro

Siguiente audiencia de Maduro será en marzo

Tras la primera audiencia de Nicolás Maduro ante una corte de Nueva York, la siguiente presentación del dictador depuesto será el 17 de marzo de 2026.

