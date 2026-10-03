Fraude, extorsión y robo: los delitos que más se cometieron en México

El 2025 fue el año con más delitos de la última década, con 33.8 millones de registros sobre hechos delictivos, entre ellos robo, extorsión y fraude en México; así lo dio a conocer la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad del INEGI.

Siguen en aumento los delitos en México

"Solamente del 2024 a 2025 hay un crecimiento de 300 mil delitos ocurridos en el país", dijo el Pste. Consejo para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, José Antonio Ortega.

El número de hechos violentos ha estado al alza los últimos cuatro años. Los delitos más cometidos del año pasado fueron fraude, extorsión y robo en calle o transporte público.

"Entonces vivimos en una reprobada actividad en contra del delito, en una inacción del Estado en contra de la delincuencia, así de sencillo", explicó Rubén Ortega Montes, investigador.

Carpetas de investigación y solo el 1% obtiene algún resultado

La mayoría de los hechos delictivos han quedado en la impunidad, ya que de cada 100 delitos, solo en seis casos se inició una carpeta de investigación.

"El problema es la impunidad, el problema es la falta de castigo y esa falta de castigo es porque las autoridades no investigan absolutamente nada; la mayor parte de los delitos no son investigados", mencionó el Pste. Consejo para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, José Antonio Ortega.

De los delitos en los que sí se inició una investigación, solo en el 1% hubo algún resultado. "Nos demuestra que no es cierto que le estamos ganando al crimen organizado; al contrario, vamos perdiendo la batalla, el Estado de hecho se va desapareciendo; obvio que no le parece al Estado que esto se lo digamos", dijo Rubén Ortega Montes, investigador.

Mientras que desde el Gobierno Federal se presume la disminución del indice criminal, como el homicidio, en las calles del país el número de delitos cometidos contra los ciudadanos va en aumento.