Por emborracharlo, gana demanda de 5 millones de dólares a un bar

Daniel Rawls, un hombre originario de Andrews, Texas, ganó una demanda de 5 millones de dólares que puso contra un bar, al que acusó de servirle alcohol hasta que lo emborracharon.

Los hechos ocurrieron el 21 de mayo del 2019, cuando el demandante se encontraba en el establecimiento y acusó que los empleados fueron negligentes, ya que le sirvieron alcohol en exceso.

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Daniel declaró que ese día tuvo un altercado con otro cliente, identificado como Robert Henrickson, durante la pelea se golpeó la cabeza y resultó con una herida “grave y debilitante” que lo hizo tropezar en el estacionamiento del bar.

En la demanda, el hombre acusó a la propietaria del establecimiento, Lourdes Galindo, y a un cantinero, como los presuntos responsables de emborracharlo y dejarlo salir junto a Robert, que también había ingerido demasiadas bebidas alcohólicas.

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Bar fue responsable y le pagó 5 millones de dólares al demandante

Dos años después de este episodio, un tribunal responsabilizó al bar de emborrachar a los dos clientes, de permitir que salieron juntos y continuaran con la pelea, además de no llamar a una ambulancia para que atendiera a Daniel.

En la demanda, también señaló a la dueña del bar por no asegurar que el estacionamiento estuviera libre de objetos que pudieran ser peligrosos para los clientes que habían bebido.

Además, acusó que el cantinero no fue capacitado adecuadamente por Galindo, para que detectara a los clientes que habían bebido en exceso y no les diera más alcohol.

Daniel presentó la demanda a través de su abogado, Lane Haygood, y el Tribunal de Distrito 109 del condado de Andrews falló a favor del hombre, quien recibió 5 millones de dólares por sus reclamaciones, incluida la negligencia al emborracharlo.

La dueña del bar no respondió a la demanda ni acudió a la audiencia; sin embargo, tiene la posibilidad de presentar una notificación de apelación si desea solicitar un nuevo juicio, como lo marcan las Reglas de Procedimiento de Apelación de Texas.

Según medios internacionales, Daniel tiene un historial en el consumo excesivo de alcohol, además los registros de la cárcel de Andrews indican que ha sido arrestado dos veces por cargos de intoxicación pública.

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