Presentan primera demanda contra Alec Baldwin y equipo de ‘Rust’

Serge Svetnoy, jefe de iluminación de la película ‘Rust’, presentó una demanda contra el actor Alec Baldwin y otros miembros de la producción de la cinta en la que murió la directora de fotografía Halyna Hutchins por un disparo.

Svetnoy presentó su demanda en Los Ángeles contra varias figuras involucradas en la producción de 'Rust', a quienes acusó de negligencia que le provocó “una severa angustia emocional”, pues de acuerdo con sus declaraciones, él vio “de primera mano que varias armas se dejaron desatendidas, en el suelo y sin supervisión”.

Por ese motivo, presentó una demanda en el Tribunal Superior de Los Ángeles contra los productores de la película, que incluye al actor Alec Baldwin, contra el director asistente y la encargada del control de armas.

En la demanda, Svetnoy culpó a Hannah Gutiérrez, encargada de las armas, por aceptar un puesto por encima de su experiencia, pues el demandante señaló que Gutiérrez “permitió negligentemente” que un revólver Colt 45 con una bala real se entregara al Alec Baldwin, sin que nadie se diera cuenta.

El jefe de iluminación subrayó que Alec Baldwin también “tenía el deber de verificar dos veces” que él revólver no estuviera cargado con municiones reales antes de apretar el gatillo, que le costó la vida a Halyna Hutchins.

"Este deber además le exigía que manejara el revólver Colt como si estuviera cargado y que se abstuviera de apuntar a nadie", alegó en la demanda.

Svetnoy relató en su declaración que la bala atravesó a Halyna Hutchins e hirió al director Joel Souza en el hombro, por lo que él corrió a auxiliar a la directora de fotografía, quien también era su amiga.

“Mientras la sostenía, notó que la mano colocada detrás de su espalda se estaba mojando con su sangre”, dice la demanda.

¿Qué pasó en el set de 'Rust' con Alec Baldwin?

El pasado 21 de octubre, Alec Baldwin disparó accidentalmente un arma de utilería que le costó la vida a una mujer e hirió a otra persona en el set de rodaje de ‘Rust’

Más tarde, el alguacil de Santa Fe confirmó que Halyna Hutchins, quien era la directora de fotografía de la película, murió tras recibir el disparo del arma de utilería.

Mientras que el segundo herido, Joel Souza, recibió atención médica de inmediato tras resultar con una herida en el hombro por el disparo del arma de utilería.

Posteriormente, el Alec Baldwin señaló mediante un comunicado que estaba cooperando plenamente con la investigación policial para abordar cómo ocurrió la tragedia y aseguró que “estoy en contacto con su esposo (de Halyna Hutchins,) , ofreciéndole mi apoyo a él y a su familia”.

Tras lasinvestigaciones, las autoridades del condado de Santa Fe informaron que en set de 'Rust' encontraron unos 500 cartuchos con munición, entre los cuales creen que hay balas de verdad mezcladas con proyectiles falsos.

