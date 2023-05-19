Usuarios de TikTok presentan una demanda para bloquear la prohibición de la red social en Montana

Cinco usuarios de TikTok, que también crean contenido publicado en la aplicación de videos cortos, presentaron una demanda ante una corte distrital del estado de Montana en Estados Unidos para bloquear una prohibición local contra la plataforma de propiedad china.

El gobernador de Montana, Greg Gianforte, promulgó el miércoles una ley que prohíbe TikTok en el estado, a partir del 1 de enero.

Con la demanda, los cinco usuarios buscan bloquear la ley, que convierte a la red social en ilegal e impide que las tiendas de aplicaciones de Google y Apple la ofrezcan en el estado.

La aplicación de videos es utilizada por más de 150 millones de estadounidenses.

La demanda menciona al fiscal general de Montana, Austin Knudsen. Los usuarios de TikTok argumentan que el estado busca "ejercer una autoridad sobre la seguridad nacional que Montana no tiene y prohibir el libre discurso". La acción judicial agregó que los usuarios consideran que la ley viola sus derechos constitucionales.

Knudsen no hizo comentarios de inmediato.

"Montana no puede prohibir a sus residentes que vean o publiquen en TikTok de la misma manera en que podría prohibir al Wall Street Journal debido a quién es el propietario o por las ideas que difunde", sostiene.

La demanda está asignada al juez Donald Molloy, quien fue nominado para el cargo por el expresidente Bill Clinton, un demócrata, en 1995.

TikTok, propiedad de la empresa de tecnología china ByteDance, dijo que la prohibición en Montana "vulnera los derechos de la Primera Enmienda (de la Constitución) del pueblo de Montana".

TikTok users file lawsuit to block Montana ban https://t.co/jt1PKDEhpZ pic.twitter.com/lT6fdCLbAB — Reuters (@Reuters) May 19, 2023

Problemas legales de TikTok en EU

TikTok se ha enfrentado a numerosos pedidos de legisladores y funcionarios estatales de Estados Unidos para prohibir la aplicación en el país debido a preocupaciones sobre la posible influencia del Gobierno chino en la plataforma.

Gianforte, un republicano, dijo que la ley promovería "nuestra prioridad compartida de proteger a los habitantes de Montana de la vigilancia del Partido Comunista Chino".

TikTok ha negado repetidamente haber compartido datos con el Gobierno chino y ha dicho que la compañía no lo haría si se lo pidieran.

Montana, que tiene una población de poco más de 1 millón de personas, dijo que TikTok podría enfrentar multas por hasta 10.000 dólares diarios si no acata la prohibición. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) criticó la ley, al considerarla "inconstitucional".

