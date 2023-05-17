El estado de Montana es el primero en prohibir TikTok por completo en EU

Montana se convertido en el primer estado de Estados Unidos en prohibir por completo TikTok. Esto luego de que el gobernador Greg Gianforte firmó un proyecto de ley que prohibe el uso de la app de videos en el estado.

La ley firmada por Gianforte prohibirá que las tiendas de aplicaciones de Google y Apple ofrezcan TikTok dentro de las fronteras de Montana.

El gobernador republicano Gianforte tuiteó : "Para proteger los datos personales y privados de los habitantes de Montana del Partido Comunista Chino, he prohibido TikTok en Montana".

Montana, que tiene una población de poco más de 1 millón de personas, dijo que TikTok podría enfrentar multas por cada violación y multas adicionales de $10,000 de dóalres por día si violan la prohibición , que entra en vigor el 1 de enero de 2024.

Las tiendas de aplicaciones de Apple y Google también podrían enfrentar multas de $10,000 por infracción, por día si permiten la descarga de TikTok.

Gianforte también prohibió el uso de todas las aplicaciones de redes sociales que recopilan y brindan información o datos personales a adversarios extranjeros en dispositivos proporcionados por el gobierno.

Bye, byeee #TikTok #Montana se convierte en el primer estado de #EU en prohibir esta red social.



La ley entrará en vigor en 2024. pic.twitter.com/vybW6C5DrQ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 17, 2023

"Prohibir TikTok vulnera la libertad de expresión"

TikTok, propiedad de la compañía tecnológica china ByteDance, dijo en un comunicado que el proyecto de ley "vulnera los derechos de la Primera Enmienda de la gente de Montana al prohibir ilegalmente TikTok", y agregó que "defenderán los derechos de nuestros usuarios dentro y fuera de Montana". "

Es probable que la prohibición enfrente numerosos desafíos legales por violar los derechos de libertad de expresión de los usuarios de la Primera Enmienda. Un intento del entonces presidente Donald Trump de prohibir nuevas descargas de TikTok y WeChat a través de una orden del Departamento de Comercio en 2020 fue bloqueado por varios tribunales y nunca tuvo efecto.

Los aliados de la libertad de expresión de TikTok incluyen varios miembros demócratas del Congreso, incluida la representante Alexandria Ocasio-Cortez, y grupos de la Primera Enmienda como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles.

TikTok is just one app tied to foreign adversaries. Today I directed the state’s Chief Information Officer to ban any application that provides personal information or data to foreign adversaries from the state network. pic.twitter.com/92Im6D9Jgx — Governor Greg Gianforte (@GovGianforte) May 17, 2023

EU vs TikTok

TikTok, que tiene más de 150 millones de usuarios estadounidenses, enfrenta crecientes llamadas de legisladores y funcionarios estatales de EU para prohibir la aplicación en todo el país por preocupaciones sobre la posible influencia del gobierno chino en la plataforma.

En marzo, un comité del Congreso interrogó al director ejecutivo de TikTok, Shou Zi Chew, sobre si el gobierno chino podría acceder a los datos de los usuarios o influir en lo que ven los estadounidenses en la aplicación. La compañía ha negado previamente que alguna vez haya compartido datos con el gobierno chino y ha dicho que no lo haría si se lo pidieran.

TikTok está trabajando en una iniciativa llamada Proyecto Texas, que crea una entidad independiente para almacenar datos de usuarios estadounidenses en EU en servidores operados por la empresa tecnológica estadounidense Oracle.