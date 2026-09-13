“Trataron de subirla": denuncian intento de secuestro de madre buscadora en Sinaloa

Yodeli Benítez, madre buscadora en Sinaloa, fue víctima de un aparente intento de secuestro, de acuerdo con un señalamiento en redes sociales por parte de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México.

La mujer es fundadora del colectivo "¿Dónde están?" y mamá de Paúl Leonel Jacobo Benítez, desaparecido el 30 de marzo de 2025 en Los Huertos, Culiacán.

¿Qué se sabe del intento de secuestro de madre buscadora?

La información publicada por la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México señala que los hechos ocurrieron el 6 de septiembre de 2026.

En redes sociales informaron este viernes que el aparente intento para llevársela ocurrió alrededor de las 15:00 horas de la tarde.

La versión señala que sujetos trataron de subirla por la fuerza a una camioneta cuando estaba acompañada de dos de sus hijos.

Madre buscadora encaró a sujetos ante aparente secuestro

Según lo que dio a conocer la organización, Yodeli Benítez puso resistencia y logró evitar que se la llevaran.

No obstante, los hechos fueron calificados como "una grave violación a los derechos humanos y se inscribe en el contexto de intensificación de agresiones contra mujeres defensoras y colectivos de búsqueda en el estado".

Piden protección para Yodeli Benítez y su familia

Ante estos hechos la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México exigió a las autoridades correspondientes garantizar protección integral s Yodeli Benítez, sus hijos y a las integrantes del colectivo de búsqueda "¿Dónde están?".

De igual manera, se hizo un llamado para que se realice una investigación con perspectiva de género para este caso, donde señalaron un intento de desaparición forzada y se castigue a las personas responsables materiales e intelectuales.

"Reiteramos la obligación del Estado de reconocer la labor de las personas buscadoras como defensa legítima de derechos humanos y de garantizar condiciones seguras para su ejercicio.

Alertamos sobre el patrón de hostigamiento y violencia que enfrentan las defensoras y colectivos de búsqueda en la entidad, lo cual requiere medidas urgentes de prevención y protección", expresó la Red.