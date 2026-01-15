Denuncian presunta agresión a adulta mayor con su perro en el Metro CDMX, ¿qué pasó?

Un video difundido en redes sociales colocó nuevamente al Metro de la Ciudad de México (CDMX) en el centro de la controversia. Las imágenes muestran un momento de tensión dentro de la Línea 1, donde se denuncia un presunto abuso contra una adulta mayor que intentaba ingresar con su perro, así como la supuesta intimidación de los policías del Metro.

Presunta agresión a adulta mayor difundida en redes sociales

De acuerdo con la versión compartida en las redes sociales , el incidente se registró cuando una ciudadana de la tercera edad pretendía ingresar al Metro acompañada de su perrito.

Sin embargo, se menciona que en lugar de brindar el apoyo a las personas, elementos de seguridad habrían intentado amedrentar al usuario que se encontraba grabando el vídeo, el presunto abuso se le atribuía a un policía del Metro.

En el vídeo se puede observar a dos mujeres, una de ellas recostada sobre el piso junto con su perrito, y la otra hincada a un lado de ella, además de un policía.

#ULTIMAHORA



Usuaria acusa a un trabajador del Metro Ciudad de México 🇲🇽 @MetroCDMX de pegarle a una señora de la 3ra edad y con su perrito 🐶



Los policías 👮🏻‍♂️ de la @SSC_CDMX en vez de detener al presunto agresor, prefirieron intimidar y amedrentar al usuario del #MetroCDMX… pic.twitter.com/waJ7ATZvAr — Fan MetroViral (@MetroViralMx) January 15, 2026

En el material se puede escuchar a la mujer hincada diciendo: "Él la agredió... sí, me pegó él". Mientras los policías decían "No, nadie le pego".

Entre el usuario que grabó el video y el oficial, se entabló una conversación donde el oficial le pedía que si no iba a apoyar no sacara de contexto los hechos. Además de que aseguraba que el apoyo médico ya se había solicitado, y que él no podía ayudar de otra manera porque no era médico. El usuario aseguró que la mujer ya llevaba rato en el suelo.

Versión oficial de los hechos ocurridos en el Metro de la CDMX

Tras la difusión del material, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, emitió una tarjeta informativa en la que dieron a conocer su versión de los hechos.

De acuerdo con la dependencia, el suceso ocurrió en la estación Salto del Agua, de la Línea 1 del Metro, cuando dos mujeres intentaron ingresar a los andenes con un perro.

La #SSC informa:



Los hechos ocurrieron en la estación #SaltoDelAgua de la #Línea1 del STC Metro (@MetroCDMX), cuando dos mujeres pretendían ingresar a los andenes con un perro.



Con base en el artículo 230, fracción II, inciso c, del Reglamento de la Ley de Movilidad de la… pic.twitter.com/k3ilLf8yow — SSC CDMX (@SSC_CDMX) January 15, 2026

La SSC detalló que oficiales de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) solicitaron a las usuarias el documento que acreditara que el canino era de asistencia emocional. Según esta versión, la situación generó molestia entre las usuarias y, durante el intercambio, una de ellas comenzó a padecer una supuesta crisis convulsiva.

Ante ello, fue trasladada a un cubículo para recibir atención, donde personal de Protección Civil la valoró y determinó que se encontraba orientada y con signos vitales normales.

Posteriormente, y con el acompañamiento de oficiales de la PBI, las mujeres pudieron ingresar al Metro con su perrito. Además, señalaron que se les brindó apoyo para llegar hasta la estación Pino Suárez, donde terminaron su trayecto.