“Será un Día D económico": Trump anuncia la operación más devastadora de la historia contra Irán

Donald Trump anunció este miércoles 19 de agosto una nueva estrategia de presión económica contra Irán, con la intención de cortar las principales fuentes de financiamiento que permiten al país mantener sus actividades económicas.

El presidente de Estados Unidos presentó la medida como una ofensiva sin precedentes y aseguró que tendrá como objetivo aislar todavía más a la República Islámica, catalogándola como "la operación económica más devastadora jamás emprendida contra país alguno".

La nueva estrategia de Donald Trump contra Irán

A través de su red Truth Social, el presidente Donald Trump dijo que: "Nadie le ha brindado a la República Islámica de Irán una mejor oportunidad para llegar a un acuerdo que yo. Trágicamente, para ellos, no la han aprovechado. Por lo tanto, hoy anuncio la operación económica más devastadora jamás emprendida contra país alguno. Se tratará de una guerra económica y un aislamiento sin precedentes".

Además, el mandatario de Estados Unidos afirmó que todos sus recursos militares están totalmente destruidos, agregando también la devaluación de su moneda, por lo que extendió su amenaza contra los países que quieran hacer cualquier tipo de negocio con Irán.

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🇺🇸💰 Donald Trump (@POTUS) amenazó con consecuencias económicas para cualquier país que proporcione ayuda a Irán y anunció “una guerra económica y un aislamiento sin precedentes” contra el país de Medio Orientehttps://t.co/kixOcRP3bk pic.twitter.com/2DvcTCJ7c4 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 19, 2026

"Hoy también anuncio que cualquier país que permita que sus instituciones financieras, empresas, aeropuertos o entidades gubernamentales proporcionen algún tipo de ayuda a Irán se enfrentará a tremendas consecuencias económicas. Contrabando de petróleo, líneas de intercambio, transferencias de efectivo, casas de cambio, registros de buques, empresas fachada: todo esto debe terminar AHORA".

¿Qué significa la nueva estrategia económica contra Irán?

La nueva estrategia contempla bloquear diferentes mecanismos utilizados por Teherán para mantener el movimiento de recursos pese a las sanciones estadounidenses, entre los que se encuentran el comercio ilegal de petróleo, los sistemas de intercambio de divisas, las transferencias de efectivo, las casas de cambio y los registros utilizados por embarcaciones.

También se contempla actuar contra empresas que, de acuerdo con Washington, funcionan como fachadas para facilitar las operaciones financieras iraníes.

Según el mandatario estadounidense, las recientes confrontaciones han debilitado considerablemente a las Fuerzas Armadas iraníes y han dejado a su economía en una situación crítica, por lo que pidió a los aliados estadounidenses sumarse al aislamiento económico de Irán.