Llegaron por cargamento de piña; Desaparecen dos jóvenes en playa de Colima tras paso de “Boris”

En Colima, un par de jóvenes están en calidad de desaparecidos, luego de que las grandes olas causadas por la depresión tropical “Boris” los arrastrara en Boca de Pascuales, en el municipio de Tecomán.

Efectos de la depresión tropical Boris en Boca de Pascuales

La Unidad Estatal de Protección Civil confirmó la desaparición de los jóvenes, originarios de Guadalajara, Jalisco, quienes habían llegado al puerto para recoger un cargamento de piña. Detalló que el grupo de cuatro personas entró al mar y sólo dos salieron del agua.

Autoridades implementaron un centro de comando en la playa Boca de Pascuales, donde colaboran Protección Civil de la entidad y elementos de la Secretaría de Marina y del Ejército Mexicano en la búsqueda de los jóvenes.

En la costa de Colima se activó el Plan DN-III-E en fase preventiva ante los efectos de Boris.



Además, se reporta la desaparición de dos jóvenes originarios de Guadalajara en la playa Boca de Pascuales, donde continúan las labores de búsqueda.



El reporte de @Marcia_Colima… pic.twitter.com/bQPQAjFYY9 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 9, 2026

Cierre de navegación en Colima por oleaje elevado

Las enormes olas, de entre tres y cinco metros de altura, afectan la zona, las cuales son causadas por la depresión tropical “Boris”. La capitanía de puerto cerró la navegación a embarcaciones menores en la costa de Colima.

Antecedentes de riesgo en la playa de Tecomán

Este no es el primer incidente en dicha zona. El 2 de junio, una camioneta fue tragada por las olas en la playa de Boca de Pascuales, a pesar de que Protección Civil pidió alejarse por el fenómeno de mar de fondo de esos días.

En esa ocasión, el conductor entró con su vehículo a la orilla de la playa y fue sorprendido por las fuertes olas, lo que causó que se quedara varado en la arena. Afortunadamente, el conductor logró reaccionar a tiempo y salió de su camioneta para ponerse a salvo. No obstante, la fuerza de la corriente fue demasiada para la unidad, con lo que quedó a la deriva mar adentro.

