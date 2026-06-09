Choque en Lázaro Cárdenas, Guadalajara y enorme árbol caído en Tlaquepaque tras intensas lluvias

Ocurrió un fuerte choque en Lázaro Cárdenas hoy, casi al cruce con la Avenida Colón, en el municipio de Guadalajara. Paramédicos municipales atendieron el incidente en el cual un vehículo chocó en contra de un árbol.

En el automóvil viajaba una mujer de entre 25 y 30 años aproximadamente, la cual se quejaba de dolor en una de sus extremidades.

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El vehículo quedó con la parte frontal prácticamente destrozada tras chocar en contra de este árbol; afortunadamente, la mujer se encontró consciente.

En la escena también acudieron elementos federales quienes, al ir pasando, lograron llegar al punto para abanderar el incidente.

🔴#IMPORTANTE | Se registró un fuerte choque sobre los carriles centrales de Lázaro Cárdenas en el municipio de Guadalajara, un vehículo chocó en un árbol.



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Caída de árbol en Tlaquepaque

Se registró un árbol caído en Tlaquepaque hoy. El hecho ocurrió sobre Niños Héroes y Florida, dentro de la colonia San Juan, perteneciente al municipio de San Pedro Tlaquepaque, muy cercano a la zona centro.

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En este lugar, un enorme árbol de más de ocho o nueve metros de altura cayó sobre la vialidad después de la lluvia intensa que se registró esta noche aquí en el Zona Metropolitana de Guadalajara.

🔴 #IMPORTANTE | Tras la fuerte tormenta de esta noche un árbol cayó invadiendo los carriles de Avenida Niños Héroes y la calle Florida, en la Colonia San Juan en San Pedro Tlaquepaque.



Con información de: Diego García (@DiegoEGH ) pic.twitter.com/eB3iG8lN2B — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) June 9, 2026

Personal realizó la disección del árbol para comenzar el retiro de las ramas y de los troncos para abrir la circulación. Estuvo presente el cuerpo bomberos municipales, quienes realizaron las maniobras necesarias para poder reabrir la vía.

Cabe señalar que la zona se mantiene sin luz en este punto para que lo tome en consideración. Fue en Niños Héroes y Florida, en la colonia San Juan de Tlaquepaque, donde se registró la caída de este enorme árbol.

