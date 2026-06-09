Tormenta “Boris” obliga a suspender clases: Estos son los estados y municipios sin actividades

La tormenta tropical “Boris” continúa su trayectoria mientras genera intensas lluvias, fuertes vientos, además de un elevado oleaje en diversas regiones del país, lo que obligó a las autoridades tanto educativas como de Protección Civil, a suspender las clases presenciales en varios estados, esto con el objetivo de proteger a estudiantes, docentes y al personal escolar.

Este fenómeno meteorológico que se desplaza frente a las costas del pacífico mexicano, mantiene bajo vigilancia a entidades del sur y occidente del país. Esto debido al riesgo de inundaciones, deslaves, crecidas de río y afectaciones en caminos.

¿Qué estados suspendieron clases por la tormenta tropical “Boris”?

¿Dónde no hay clases por Boris? Uno de los estados más afectados es Guerrero, en donde la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG) y la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) determinaron uspender actividades académicas en siete regiones:

Sierra



Costa Grande



Acapulco



Costa Chica



Centro



Norte



Montaña.

La medida aplica para escuelas públicas y privadas de nivel básico, medio superior y superior, así como para las instalaciones universitarias ubicadas en dicha zonas.

Las autoridades explicaron que con esta decisión se busca salvaguardar la integridad física de miles estudiantes ante el pronóstico de las lluvias intensas derivadas por la tormenta “Boris”.

¿Qué pasa con las clases en Puebla?

La Secretaria de Educación Pública de Puebla informó la suspensión de clases presenciales en 130 municipios ubicados en las sierras Norte, Negra, Nororiental y Valle Serdán. Las actividades educativas continúan bajo la molalidad a distancia mientras persisten las consignas meteorológicas adversas. Además, se exhorto a madres y padres de familia, además de docentes, a mantenerse atentos a los comunicados oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

¿Michoacán, también canceló clases y actividades escolares?

La Secretaría de Educación de Michoacán anunció la suspensión de clases para todos los niveles educativos, en ocho municipios:

Arteaga



Aguililla



Águila



Coalcomán



Chinicuila



Coahuayana



Tumbiscatío



Lázaro Cárdenas.

La titular de la dependencia Gabriela Molina Aguilar explicó que la medida preventiva busca proteger a estudiantes y trabajadores de la educación ante las precipitaciones generadas la tormenta tropical “Boris”.

¿Cuál es la situación en el estado de Oaxaca ante tormenta “Boris”?

En Oaxaca la onda nubosa asociada con la tormenta “Boris” mantiene lluvias constantes en las comunidades de la Costa Sierra Sur, Itsmo y Mixteca. Las autores de protección civil mantienen una fase de alerta y han activado protocolo de emergencia en municipios cercanos a la frontera con Guerrero, todo con el objetivo de atender cualquier contingencia derivada por las intensas lluvias.

¿Qué recomiendan las autoridades ante tormenta tropical “Boris”?

Protección Civil pide a la población mantenerse informada únicamente a través de fuentes oficiales, además de evitar cruzar ríos o zonas inundadas, además de reportar cualquier emergencia al 911. Mientras la tormenta “Boris” continúa su avance, las autoridades reiteraron que la prioridad es proteger la vida y la seguridad de las niñas, niños y adolescentes.