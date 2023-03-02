Alistan depuración de aspirantes a consejeros del INE

En las próximas horas el Comité Técnico encargado de evaluar a los aspirantes a consejeros del INE comenzará la depuración de los participantes que no hayan cumplido con los requisitos de la convocatoria.

Será el próximo viernes, 3 de marzo cuando se dé a conocer cuántas de las 664 personas que se registraron pasaran a la segunda etapa del proceso.

Comité Técnico identificó a 345 aspirantes con documentación incompleta.

Hasta ahora, el Comité Técnico de Evaluación, identifico a 345 aspirantes con documentación incompleta, por lo que fueron notificados para que la presenten de manera digital en las próximas horas para continuar en el proceso, en caso contrario quedarían fuera de la competencia.

De los 664 participantes hay 319 hombres y mujeres que cumplieron con los requisitos y que están confirmados para continuar en la segunda etapa del proceso de selección de 4 cargos a consejeros electorales, entre ellos la presidencia del INE.

De acuerdo con la Convocatoria, el 3 de marzo del año en curso el Comité publicará la lista definitiva de los participantes que hayan cumplido con los requisitos constitucionales y legales.