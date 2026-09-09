El ‘Grito’ impacta la CDMX: La millonaria derrama económica que dejarán las Fiestas Patrias 2026; comercios beneficiados

¡Todo listo para celebrar! Las Fiestas Patrias, que se celebrarán este 15 y 16 de septiembre 2026, dejarán una millonaria derrama económica debido a las celebraciones y eventos que se realizarán en calles de la Ciudad de México (CDMX).

Las celebraciones del 15 de septiembre dejarán una derrama económica que alcanza los 12 mil 170 millones de pesos en la Ciudad de México, un crecimiento del 2.7% respecto al año anterior, según la Canaco.

¿Cuáles serán los negocios y comercios más beneficiados el 15 y 16 de septiembre?

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco) reveló que los comercios más beneficiados por las Fiestas Patrias 2026 serán:



Alimentos y bebidas.

Restaurantes, bares, hoteles y agencias de viajes.

Servicios de movilidad local.

Supermercados y mercados públicos.

Papelería.

Tienditas de abarrotes.

Tiendas de disfraces.

El líder empresarial destacó que el Centro Histórico y la Plaza de la Constitución se mantendrá como el epicentro cultural y turístico del país.

CDMX logrará derrama económica histórica de más de 12 mil millones de pesos por Fiestas Patrias: CANACO CDMX: https://t.co/kYMye6UNMJ — CanacoCDMX (@CANACOMexico) September 7, 2026

Centro Histórico a reventar: Prevén más del 85% de ocupación hotelera por el 'Grito'

¿Vas a celebrar en la capital del país? Para la noche del 16 de septiembre 2026 se espera una ocupación hotelera superior al 85% en el primer cuadro de la Ciudad de México (CDMX).

El aumento de la ocupación hotelera en la capital del país será impulsada por los visitantes que acudan a presenciar el 'Grito de Independencia', así como la iluminación patria, dinamizando de una forma única el comercio nocturno en esta parte de la capital del país.

¿Cuál es el gasto promedio por mexicano estas Fiestas Patrias 2026?

En el 2025, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) estimó que las familias mexicanas gastarán alrededor de 7 mil pesos, para una reunión en casa para 10 personas, esto contemplando comida, bebidas, decoración y música.

