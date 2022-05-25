Muertos y heridos por derrumbe de edificio en Abadán, suroeste de Irán

Un total de 14 personas murieron y 32 resultaron heridas luego del derrumbe de un edificio de 10 pisos ubicado en la ciudad de Abadán en el suroeste de Irán.

El edificio siniestrado era una torre de 10 pisos en construcción que formaba parte del complejo Metropol, en el centro comercial más grande de Abadán. Metropol incluía dos torres, la accidentada y otra que ya se había terminado y se había puesto en uso. Esta segunda torre también sufrió daños en el accidente.

Tras el accidente, el gobierno local evacuó urgentemente a todos los residentes de los edificios aledaños, y todos los hospitales de Abadán y ciudades vecinas han declarado el estado de emergencia.

Las investigaciones preliminares muestran que el accidente ocurrió por un problema técnico y que el proceso de construcción no se llevó a cabo de acuerdo con los estándares. Ocho personas involucradas han sido arrestadas, según Sadeq Jalilian, gobernador de la provincia de Juzestán.

İran'da çöken binada ölü sayısı 14'e yükseldi



▪️İran'da Abadan kentinde pazartesi günü çöken 10 katlı binada hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. pic.twitter.com/L37LQrR9JA — Malik Ejder (@malikejder47) May 25, 2022

29 personas han sido rescatadas de los restos del edificio derrumbado en Irán

Cientos de rescatistas trabajan en medio de los escombros durante las 24 horas del día, con la esperanza de rescatar a más víctimas del derrumbe del edificio.

"No sabemos el número exacto de personas atrapadas bajo los escombros, pero no hay duda de que si queda una sola persona bajo los escombros, haremos todo lo posible para rescatarla", agregó Jalilian.

En la escena del derrumbe trabajan 22 cuerpos de rescate, equipados con perros de búsqueda y dispositivos de detección, señaló Ali Pahlevan, persona a cargo de la Sociedad de la Media Luna Roja de Juzestán, una organización humanitaria no gubernamental.

"Uno de los desafíos que enfrentamos es sacar grandes escombros del sitio, y eso se está haciendo con excavadoras y equipo especial. Esperamos abrir un paso para llegar a las personas atrapadas", explicó Pahlevan.

Muchos residentes locales, así como familiares y amigos de las personas desaparecidas, esperan ansiosos cerca de la escena del derrumbe. Expresaron su esperanza de que las operaciones de rescate se desarrollen sin problemas y se rescaten a todas las personas atrapadas entre los restos del edificio.

"Un familiar mío estaba en el edificio cuando eso sucedió. Logró escapar y gracias a Dios está a salvo. Pero todavía hay mucha gente atrapada bajo los escombros. Espero que el rescate termine pronto y los que están esperando a sus seres queridos puedan volver a verlos", expresó Mohammad, residente de la ciudad de Abadán, en el extremo oeste de Irán.