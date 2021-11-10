OMS alerta posible desabasto de jeringas por vacunación de Covid-19

La vacunación contra el Covid-19 podría verse afectada por un posible desabasto de jeringas, así lo informó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Este desbasto ha sido ocasionado por la utilización de jeringas para la campaña mundial de inoculación contra el coronavirus.

La organización agregó que los programas de vacunación contra el Covid-19 podrían retrasarse el próximo año ante esta situación.

“Desgraciadamente, la posibilidad de que haya carencia de jeringas es real”, aseguró Lisa Hedman, experta de la OMS en acceso a medicinas y productos sanitarios en un diálogo con periodistas en Ginebra.

También, informó que las dosis aplicadas mundialmente contra el Covid-19 ya han superado los 6 mil 800 millones de dosis.

Esta cifra representa el doble de todas las vacunas que se inoculan cada año a nivel mundial, es decir, que para continuar la vacunación, se van a requerir el triple de jeringas que antes.

La especialista de la OMS también dijo que hay una capacidad de fabricar anualmente 6 mil millones de jeringas, por lo que estimó que el desabasto será de mil a 2 mil millones en 2022.

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Desabasto podría aumentar prácticas de riesgo en vacunación: OMS

La especialista de la OMS, Lisa Hedman, comentó que además del retraso de la vacunación contra el Covid-19, a la organización también le preocupa que con el desabasto se reanuden las prácticas de riesgo.

Una de esas prácticas peligrosas es la reutilización de jeringas y agujas, que se da especialmente en países pobres.

Otro de los riesgos del desabasto de agujas son los retrasos en las jornadas de vacunación de rutina, en particular para los niños.

"Las autoridades sanitarias nacionales deben planificar sus necesidades con mucha anticipación para evitar el acaparamiento, las compras de pánico y el tipo de situación que se observó al principio de la pandemia con la falta de equipo de protección personal", dijo la experta de la OMS, Lisa Hedman.

La experta dijo que una solución podría ser cambiar la capacidad de producción de un tipo de jeringas a otras para tener mayor suministro de las que se dedican a las vacunas, aunque sin descuidar las que se necesitan para tratar enfermedades.