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OPS: infecciones y muertes por Covid-19 bajan en América

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) informa que en América, las infecciones y muertes por Covid-19 están a la baja.

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A man is administered a vaccine for the coronavirus disease (COVID-19) during an outreach by healthcare workers who traveled by river into the Amazon rainforest to educate people from the indigenous Urarina population about the disease and offer medical care, in Mangual, Peru October 11, 2021. Picture taken October 11, 2021. REUTERS/Sebastian Castaneda|SEBASTIAN CASTANEDA/REUTERS

Escrito por: Ilse Lorena Trejo

Las infecciones y muertes por Covid-19 bajaron por octava semana consecutiva en América, dijo el miércoles la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que advirtió que un alto porcentaje de las hospitalizaciones actualmente corresponde a personas no vacunadas.

En América del Norte, los tres países reportaron caídas en las infecciones y muertes semanales y hubo una baja significativa de las hospitalizaciones en Estados Unidos y Canadá, dijo la OPS, con caídas similares en América del Sur y Central.

La OPS, brazo regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS), dijo que el 46% de la población de América Latina y el Caribe ha recibido el esquema completo de vacunación y que la mayoría de los países alcanzó el objetivo establecido por la OMS de una cobertura de inmunización del 40% para fines de este año.

Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS:

La inequidad de las vacunas continúa siendo la mayor barrera para alcanzar nuestras metas de cobertura contra el Covid-19.

Considerando el suministro limitado de vacunas, la OPS instó a las autoridades a priorizar a los ancianos, a los trabajadores de primera línea y a las personas con condiciones preexistentes y a evitar que los sistemas de salud se sobrecarguen con infecciones graves.

¿Qué pasa con la vacunación contra el Covid-19 en América?

La OPS recomienda dar dosis de refuerzo solamente a las personas inmunosuprimidas, como pacientes de cáncer, VIH positivo, con tratamientos de corticoides y trasplantados.

La OPS dijo que las personas mayores de 60 años que recibieron una vacuna de virus inactivado, como las producidas por China Sinovac Biotech y Sinopharm, también deberían recibir una tercera dosis.

La OPS consideró como una "noticia falsa" la versión de que las personas que tuvieron Covid-19 ya soninmunes al virus y no necesitan vacunarse.

Apuntó a un estudio de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) publicado el viernes que indicó que las personas no vacunadas, pero que anteriormente dieron positivo a Covid-19, eran 5,49 veces más proclives a reinfectarse que quienes tenían el esquema completo de vacunación.

En Brasil, el presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, un escéptico de las vacunas que se contagió de Covid-19 en julio de 2020, dijo que es inmune y no necesita vacunarse.

"No es cierto, estas son noticias falsas", dijo la OPS y añadió que...

La protección que ofrece la enfermedad natural no es suficiente y hay nuevas variantes de Covid-19, entonces las personas sí pueden volver a infectarse.