OPS: infecciones y muertes por Covid-19 bajan en América
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) informa que en América, las infecciones y muertes por Covid-19 están a la baja.
Las infecciones y muertes por Covid-19 bajaron por octava semana consecutiva en América, dijo el miércoles la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que advirtió que un alto porcentaje de las hospitalizaciones actualmente corresponde a personas no vacunadas.
En América del Norte, los tres países reportaron caídas en las infecciones y muertes semanales y hubo una baja significativa de las hospitalizaciones en Estados Unidos y Canadá, dijo la OPS, con caídas similares en América del Sur y Central.
La OPS, brazo regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS), dijo que el 46% de la población de América Latina y el Caribe ha recibido el esquema completo de vacunación y que la mayoría de los países alcanzó el objetivo establecido por la OMS de una cobertura de inmunización del 40% para fines de este año.
Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS:
La inequidad de las vacunas continúa siendo la mayor barrera para alcanzar nuestras metas de cobertura contra el Covid-19.
Considerando el suministro limitado de vacunas, la OPS instó a las autoridades a priorizar a los ancianos, a los trabajadores de primera línea y a las personas con condiciones preexistentes y a evitar que los sistemas de salud se sobrecarguen con infecciones graves.
Las vacunas COVID-19 🩹 son una herramienta muy poderosa 💪🏾 y los efectos secundarios graves, como la coagulación de la sangre 🩸, son MUY RAROS.— OPS/OMS (@opsoms) November 2, 2021
➡️ El riesgo de reacciones adversas graves a las vacunas ES MUCHO MENOR que el riesgo de enfermedad grave o muerte por #COVID19 💙 pic.twitter.com/ChAklp5eb2
¿Qué pasa con la vacunación contra el Covid-19 en América?
La OPS recomienda dar dosis de refuerzo solamente a las personas inmunosuprimidas, como pacientes de cáncer, VIH positivo, con tratamientos de corticoides y trasplantados.
La OPS dijo que las personas mayores de 60 años que recibieron una vacuna de virus inactivado, como las producidas por China Sinovac Biotech y Sinopharm, también deberían recibir una tercera dosis.
La OPS consideró como una "noticia falsa" la versión de que las personas que tuvieron Covid-19 ya soninmunes al virus y no necesitan vacunarse.
Apuntó a un estudio de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) publicado el viernes que indicó que las personas no vacunadas, pero que anteriormente dieron positivo a Covid-19, eran 5,49 veces más proclives a reinfectarse que quienes tenían el esquema completo de vacunación.
En Brasil, el presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, un escéptico de las vacunas que se contagió de Covid-19 en julio de 2020, dijo que es inmune y no necesita vacunarse.
"No es cierto, estas son noticias falsas", dijo la OPS y añadió que...
La protección que ofrece la enfermedad natural no es suficiente y hay nuevas variantes de Covid-19, entonces las personas sí pueden volver a infectarse.