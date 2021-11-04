OPS: infecciones y muertes por Covid-19 bajan en América

Las infecciones y muertes por Covid-19 bajaron por octava semana consecutiva en América, dijo el miércoles la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que advirtió que un alto porcentaje de las hospitalizaciones actualmente corresponde a personas no vacunadas.

En América del Norte, los tres países reportaron caídas en las infecciones y muertes semanales y hubo una baja significativa de las hospitalizaciones en Estados Unidos y Canadá, dijo la OPS, con caídas similares en América del Sur y Central.

La OPS, brazo regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS), dijo que el 46% de la población de América Latina y el Caribe ha recibido el esquema completo de vacunación y que la mayoría de los países alcanzó el objetivo establecido por la OMS de una cobertura de inmunización del 40% para fines de este año.

Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS:

La inequidad de las vacunas continúa siendo la mayor barrera para alcanzar nuestras metas de cobertura contra el Covid-19.

Considerando el suministro limitado de vacunas, la OPS instó a las autoridades a priorizar a los ancianos, a los trabajadores de primera línea y a las personas con condiciones preexistentes y a evitar que los sistemas de salud se sobrecarguen con infecciones graves.

Las vacunas COVID-19 🩹 son una herramienta muy poderosa 💪🏾 y los efectos secundarios graves, como la coagulación de la sangre 🩸, son MUY RAROS.

➡️ El riesgo de reacciones adversas graves a las vacunas ES MUCHO MENOR que el riesgo de enfermedad grave o muerte por #COVID19 💙 pic.twitter.com/ChAklp5eb2 — OPS/OMS (@opsoms) November 2, 2021

¿Qué pasa con la vacunación contra el Covid-19 en América?

La OPS recomienda dar dosis de refuerzo solamente a las personas inmunosuprimidas, como pacientes de cáncer, VIH positivo, con tratamientos de corticoides y trasplantados.

La OPS dijo que las personas mayores de 60 años que recibieron una vacuna de virus inactivado, como las producidas por China Sinovac Biotech y Sinopharm, también deberían recibir una tercera dosis.

La OPS consideró como una "noticia falsa" la versión de que las personas que tuvieron Covid-19 ya soninmunes al virus y no necesitan vacunarse.

Apuntó a un estudio de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) publicado el viernes que indicó que las personas no vacunadas, pero que anteriormente dieron positivo a Covid-19, eran 5,49 veces más proclives a reinfectarse que quienes tenían el esquema completo de vacunación.

En Brasil, el presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, un escéptico de las vacunas que se contagió de Covid-19 en julio de 2020, dijo que es inmune y no necesita vacunarse.

"No es cierto, estas son noticias falsas", dijo la OPS y añadió que...