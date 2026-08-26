¿Has visto al señor Miguel? Desaparece afuera del Metro de CDMX abuelito de 93 años

Un señor de la tercera edad fue reportado como desaparecido tras ser visto por última vez afuera de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México (CDMX).

La Fiscalía General de Justicia capitalina inició la carpeta de investigación por la desaparición del señor Miguel Marín Martínez, de 93 años de edad.

¿Qué se sabe de la desaparición de adulto mayor visto afuera del Metro?

De acuerdo con el boletín de búsqueda con folio 20260824-011, compartido por las autoridades capitalinas, el señor de la tercera edad desapareció este lunes 24 de agosto de 2026.

Miguel Marín Martínez fue visto por última vez en la colonia Lomas de San Lorenzo, en la alcaldía Iztapalapa, al oriente de la capital, pero desde ese día se desconoce su paradero.

Último rastro de señor desaparecido fue afuera del Metro

Según las circunstancias de los hechos, se le vio por última vez en el exterior de la estación Periférico Oriente, de la Línea 12 del Metro de la CDMX.

El señor de 93 años mide 1.70 metros. Como señas particulares, presenta manchas en la piel por su edad y ausencia de dientes frontales superiores.

Miguel Marín Martínez vestía un pantalón azul marino, una camisa azul cielo, chaleco verde pastel, zapatos negros de tela y sombrero blanco.

Ante cualquier información que ayude con su paradero, los canales oficiales de contacto con las autoridades son:



Número

55 54840430



Locatel

*0311



WhatsApp

55 5658 1111

Solicitamos su colaboración para la localización de MIGUEL MARIN MARTINEZ , persona vista por última vez el 24 de agosto de 2026 en Col. LOMAS DE SAN LORENZO, IZTAPALAPA, Ciudad de México.



¿Tienes información?

¡Comunícate a los teléfonos!

*0311 | 55 5484 0430 pic.twitter.com/dE1Qi4F42E — Fotoboletines CBP CDMX (@BoletinCBPCDMX) August 26, 2026

¿Dónde reportar a una persona desaparecida en CDMX?

Para reportar a una persona desaparecida en la CDMX no hay que esperar 72 horas para hacer la denuncia y puedes hacerlo de inmediato mediante los siguientes medios:

*0311

55 5658 1111

55 54840430

El reporte de una persona desaparecida puede realizarse por cualquiera de las siguientes opciones:

De manera presencial en las instalaciones de la Comisión de Búsqueda de Personas, ubicadas en Avenida Niños Héroes 102, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06000.

Vía telefónica a través de los números:

55 5658 1111 y 55 5484 0430

Correo electrónico: comisionbusquedadepersonas@cdmx.gob.mx

Redes sociales:

Facebook: @cbusquedacdmx

Twitter: @busqueda_cdmx

Instagram: @busqueda_cdmx

A través de las otras instituciones:

Locatel: 5658 1111

Secretaría de Seguridad Ciudadana: 5242 5100

C5: 911

