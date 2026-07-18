Desaparece tras entrar al Metro Neza de la Línea B: el extraño caso de Carlos

Se llama Carlos Hernández Jiménez. Han pasado casi dos semanas y nadie lo ha visto. Su búsqueda se ha extendido en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) desde que lo vieron subirse al Metro de CDMX en la Línea B.

Las autoridades emitieron una ficha de búsqueda con el folio D/02474/2026/CBP de la Fiscalía General de Justicia capitalina, pero el boletín ha sido compartido por las autoridades del municipio de Nezahualcóyotl.

¿Qué se sabe del caso de hombre desaparecido tras subir al Metro de CDMX?

Carlos Hernández Jiménez es un hombre de 40 años de edad que fue visto por última vez el 4 de julio de 2026, pero hasta el momento no se ha informado sobre su paradero.

El reporte oficial establece que desapareció en la colonia San Juan de Aragón Cuarta Sección, en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la zona norte de la CDMX.

Se sabe que fue visto dentro del vagón de la estación Nezahualcóyotl de la Línea B del Metro de la CDMX, que conecta a la capital con el Estado de México, esto de Buenavista a Ciudad de Azteca.

Usuario del Metro de CDMX desaparecido iba rumbo a Buenavista

Carlos, de acuerdo con las circunstancias de su desaparición, abordó el Metro Nezahualcóyotl con dirección a Buenavista y desde entonces se desconoce su paradero.

El reporte de las autoridades hasta ahora no indica si alguna cámara de seguridad del Sistema de Transporte Colectivo (STC) lo captó bajando en alguna estación de la Línea B.

Carlos vestía una gorra negra con logotipo de equipo de futbol "Pumas", camisa azul, chaleco rojo, pantalón azul, zapatos negros y una mochila negra.

La ficha señala que el hombre desaparecido tiene diagnóstico de discapacidad intelectual, una cicatriz de un centímetro en la narzi y mide 1.50 metros.

Así puedes reportar a una persona desaparecida en CDMX

Para reportar a una persona desaparecida no hay que esperar 72 horas para saber si aparece tras ser vista por última vez. El reporte se puede realizarse de manera presencial o telefónica desde el primer momento que no se sabe de su paradero.

Se puede hacer a los números 55 6357 9282 y al 55 6357 8079; al número de emergencia 911 o Locatel *0311 e incluso a través de las redes sociales:

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Asimismo se puede acudir a la Comisión de Búsqueda de Personas, ubicadas en Calle República de Cuba 43, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. También puedes marcar a: