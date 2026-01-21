Desaparece Sebastián Labastida Campos, alumno de la Prepa 4 de la UNAM

Un estudiante de nivel medio superior está desaparecido en la Ciudad de México (CDMX). Se trata de Sebastián Labastida Campos, alumno de la Prepa 4 de la UNAM.

La comunidad estudiantil, a través de grupos de redes sociales, han pedido ayuda para encontrar al joven de 17 años de edad, en tanto, la desaparición del estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México ya es investigado.

Denuncian desaparición de alumno de la Prepa 4 de la UNAM

La desaparición de Sebastián Labastida Campos fue denunciada ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, por lo que se publicó la ficha de búsqueda para encontrarlo.

De acuerdo con el boletín girado con el folio D/00008/2026/CBP, fue visto por última vez el 19 de enero de 2026 en Observatorio, alcaldía Miguel Hidalgo.

Vestía una playera negra y pantalón del mismo color. Mide 1.83 metros y como señas particulares tiene una marca de varicela en la punta de la nariz.

Emiten ficha de búsqueda por alumno de la Prepa 4 de la UNAM desaparecido

El Comité de Lucha Prepa 4 de la UNAM publicó el boletín de la Comisión de Búsqueda de Personas de la CDMX con los datos de la desaparición de Sebastián Labastida Campos.

La ficha de búsqueda fue compartida con un mensaje en el que se indica que el joven es estudiante del grupo 558, salió de la escuela a las 18:50 horas y desde entonces no se ha tenido contacto con él y se desconoce su ubicación.

Prepa 4 de la UNAM confirma desaparición de alumno

La Escuela Nacional Preparatoria N.º 4 “Vidal Castañeda y Najera” UNAM, confirmó la desaparición del alumno.

“Se les informa que la familia del alumno Sebastián Labastida Campos, nos ha comunicado que, desde la tarde del día de ayer lunes 19 de enero de 2026, desconoce el paradero de su hijo y alumno de esta entidad académica”, publicó en un comunicado .

La escuela aseguró que las autoridades del plantel brindan asesoría y acompañamiento a la familia de Sebastián, en tanto, se mantienen al pendiente de los avances en la investigación de las autoridades.

Ante cualquier información de utilidad que ayude a la localización del menor de edad, se podrá llamar al teléfono 5554840430 y mencionar que se cuenta con información del expediente D/00008/2026/CBP