Desaparece Edgardo Hugo Larrañaga, maestro de la UTEZ en Morelos; esto se sabe

La inseguridad en el estado de Morelos está desbordada y esta vez fue víctima un maestro de nombre Edgardo Hugo Larrañaga Ramírez, docente de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata, UTEZ, quien fue visto por última vez este domingo 8 de noviembre.

Hasta este lunes, no se sabe nada de su paradero.

Desaparece maestro de la UTEZ en Morelos

De acuerdo con los datos oficiales de la ficha de búsqueda, Edgardo Hugo Larrañaga Ramírez desapareció el domingo 8 de noviembre de 2026.

El profesor de 57 años fue visto por última vez alrededor de las 11:00 horas en la colonia 3 de Mayo, localizada dentro del municipio de Emiliano Zapata, en el estado de Morelos.

UTEZ hace llamado para dar con el paradero del maestro

Tras darse a conocer la noticia, la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata, UTEZ, se sumó a las exigencias y peticiones para dar con el paradero de su compañero docente.

A través de una publicación en redes sociales, la institución expresó su solidaridad con la familia y pidió a la ciudadanía proporcionar cualquier información útil marcando directamente a los teléfonos oficiales de la Fiscalía General del Estado de Morelos.

🆘🚨 ¡ALERTA NACIONAL tras desaparición del profesor Edgardo Hugo Larrañaga Ramírez en Morelos. Esto se sabe. https://t.co/zkPjhRZ1QT #Morelos #Noticias — TV Azteca Morelos (@AztecaMorelos) November 9, 2026

Características físicas para identificar a Edgardo Hugo

La ficha emitida por la Comisión Nacional de Búsqueda dice que el profesor mide aproximadamente 1.78 metros y pesa 80 kilogramos.

Es de complexión delgada, cara ovalada, tez amarilla, cabello entrecano, liso y rapado, ojos pequeños de color miel, boca grande y labios gruesos. Como seña particular cuenta con un lunar visible en la mejilla derecha.

¿Qué hacer si sabes algo del maestro de la UTEZ?

Las corporaciones de seguridad federal y estatal pusieron a disposición las vías de contacto oficiales para recibir cualquier dato que ayude a dar con su paradero.

Se puede llamar desde cualquier punto del país al número telefónico de la Comisión Nacional de Búsqueda, 800 028 7783, o enviar un mensaje vía WhatsApp al 55 1309 9024.

Carpeta de investigación abierta en la Fiscalía de Morelos

El caso quedó registrado bajo la carpeta de investigación FEDFPM/206/2026y cuenta con el Folio Único de Identificación FI26-12F439C97-78CA-4F5B-8E25-5749B5F1E303.

Por el momento, las autoridades continúan en la búsqueda del maestro.

Lamentablemente, el estado se ha visto envuelto en una ola de violencia e inseguridad, en el cual todos los días resuenan malas noticias.

Fiscalía encuentra cuerpo que podría pertenecer al maestro

La Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas encontró esta mañana un cuerpo sin vida en la colonia Tres de Mayo, del municipio de Emiliano Zapata.

Por ahora todavía no se confirma, pero se cree que es del Edgar Hugo.