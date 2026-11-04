“Salió a una consulta médica y ya no regreso”: Martín Velázquez Reza desapareció en Tecámac, Edomex; su esposa lo busca

Lo buscan con urgencia. Don Martín Velázquez Reza, un hombre de 65 años de edad, salió de su casa en el municipio de Tecámac, Estado de México (Edomex) para recoger un medicamento y ya no regresó a casa.

Su esposa, hijos y nietos lo esperan con angustia desde hace más de una semana; temen por su vida y piden que les ayuden a dar con su paradero.

"Se lo tragó la tierra": Ningún hospital o Ministerio Público tiene reporte de Don Martín

Desde el 26 de octubre, el día exacto de la desaparición de Martín, no hay una solo noticia de su paradero, no aparece en ningún hospital, en ninguna morgue o en algún Ministerio Público.

Martín no cuenta con enfermedades mentales, no tiene adicciones, solo es un hombre de familia al que, tal parece, se lo trago la Tierra, pues no hay rastro de su paradero.

Con lo único que cuenta la familia Velázquez es con un video capturado por una cámara de seguridad que muestra a Martín caminando por las calles de Tecámac, usando una chamarra azul con rojo, pantalones negros y una bolsa de color negro.

A las horas de su desaparición, familiares del hombre tramitaron la ficha de búsqueda en el Estado de México; sin embargo, continúan sin recibir noticias sobre Martín.

Don Martín Velázquez Reza, de 65 años, desapareció tras salir de su casa en #Tecámac para recoger un medicamento. Desde hace más de una semana, su familia no tiene noticias de él. No ha sido localizado en hospitales, morgues ni Ministerios Públicos. El único rastro es un video donde se le observa caminando. Sus seres queridos piden apoyo para difundir su caso y ayudar a encontrarlo. Con información de @betodominguezf — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 4, 2026

Ficha de búsqueda de Martín Velázquez: Señas particulares y características para su localización

Martín Velázquez Reza, un hombre de 65 años de edad, desapareció el lunes 26 de octubre 2026 en calles del municipio de Tecámac, Estado de México (Edomex); estas son las características clave para dar con su paradero.



Mide 1.70 metros y pesa 85 kilos.

Complexión mediana, cara redonda, boca mediana y mentón redondo, con pómulos poco prominentes.

Su cabello es canoso y frente amplia

Ojos medianos y de color café; tiene cejas semipobladas.

Como señas particulares, Martín tiene una cicatriz en la espalda baja, así como una cicatriz de quemadura en la pierna izquierda.

En caso de tener cualquier información sobre su paradero, es importante comunicarte directamente con la Fiscalía del Estado de México.