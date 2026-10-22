“Temo más por mi vida”: Tras 8 meses, siguen sin detener al sujeto que trató de cometer feminicidio contra Fernanda García, en Morelos

Fernanda García sobrevivió a un intento de feminicidio en el estado de Morelos. En febrero de 2026, su entonces pareja, Eduardo “N”, presuntamente la golpeó con ayuda de trabajadores hasta dejarla inconsciente.

Al creer que la víctima había muerto, la abandonaron sobre la avenida San Diego, en Cuernavaca. Tras ocho meses, el chofer del presunto agresor quedó detenido por las autoridades.

De la impunidad a los medios: la lucha de Fernanda García tras sobrevivir a un feminicidio

Fernanda sobrevivió y, horas después de la agresión, presentó una denuncia contra sus presuntos atacantes ante la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, según su testimonio, pasaron los meses sin obtener una respuesta que le devolviera la tranquilidad.

La víctima decidió romper el silencio y exhibir públicamente la falta de resultados en su caso. Fernanda García explicó a Azteca Noticias que mantuvo seis meses de silencio antes de llevar su denuncia a los medios de comunicación, porque consideró que esa era la única forma de presionar a las autoridades.

Detienen al chofer del presunto agresor en Cuernavaca

Después de hacer público el caso, la Fiscalía de Morelos anunció el miércoles 21 de octubre de 2026 la detención de uno de los presuntos responsables: el chofer de Eduardo “N”. No obstante, el principal señalado continúa prófugo, de acuerdo con la información proporcionada.

La captura de uno de los presuntos agresores no significó que Fernanda recuperara su tranquilidad. La mujer advirtió que la detención representa apenas un avance parcial en el proceso y que su miedo aumentó tras conocer la noticia.

“No, no estoy tranquila. Brincamos un escalón nada más, no todas las escaleras. No estoy tranquila aún, creo que tengo más miedo”, expresó Fernanda García.

"Tengo más miedo": Fernanda García exige la captura de Eduardo “N”

La víctima teme que la captura del chofer alerte al presunto agresor principal, mientras sigue esperando su localización. Por ello, pidió a las autoridades que continúen con la búsqueda.

“Que por favor sigan buscando, sigan a mi agresor, ahora temo más por mi vida debido a que ya vio que detuvieron al chofer. Hoy temo más por mi vida porque mi agresor ya está alerta. Puede terminarse esto en un feminicidio más en el estado de Morelos”, dijo Fernanda García.

La historia deja una pregunta para la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, y para el fiscal Fernando Blumenkron Escobar: ¿cuántas veces más una víctima tendrá que contar su tragedia frente a las cámaras y solicitar protección para que las autoridades actúen?