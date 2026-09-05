Buscaba a su hijo y ahora nadie sabe dónde está Cándido; desaparece padre buscador en Jalisco

Cándido González Martínez, de 52 años, lleva varios días sin ser localizado en Guadalajara. El padre buscador es integrante del colectivo Luz de Esperanza y desde hace años buscaba a su hijo Jesús Enrique González, desaparecido desde 2023 en la colonia Lázaro Cárdenas.

Sus compañeros informaron que desde el 2 de septiembre perdieron comunicación con él.

Entre sus señas particulares están varios lunares entre la mejilla y la oreja izquierda, además de un tatuaje en el brazo izquierdo con la palabra “Zander” y otro en la muñeca con un rosario.

¿Qué se sabe sobre la desaparición del padre buscador?

Héctor Flores, compañero de Cándido en el colectivo, señaló que el padre buscador habría recibido información relacionada con el posible paradero de su hijo.

“Al parecer recibió información de dónde pudiera estar su hijo... parece ser que es una casa donde hay un punto de venta de drogas en la colonia Lázaro Cárdenas”, señaló Héctor Flores, padre buscador.

De acuerdo con esta versión, después de obtener esa información habría recibido una amenaza y posteriormente desapareció. Sin embargo, las circunstancias todavía no han sido esclarecidas oficialmente.

¿Ya existe una denuncia por la desaparición de Cándido?

La familia ya realizó un reporte ante la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco y está por presentar la denuncia formal ante la Fiscalía de Desaparecidos.

La Fiscalía de Jalisco confirmó que, hasta este viernes, no contaba con una denuncia formal y que estaba a la espera de que los familiares acudieran para iniciar las investigaciones.

Para sus compañeros, el caso muestra los riesgos que enfrentan las familias que buscan a personas desaparecidas.

“Es un padre buscador y no puede ser posible que las familias ya ni siquiera podamos buscar.”, comentó Héctor Flores, padre buscador.

Cándido buscaba a su hijo. Ahora, sus compañeros y familiares lo buscan a él, mientras las autoridades trabajan para establecer qué ocurrió y dónde se encuentra.