¡Los buscan con urgencia! Desaparecen dos adolescentes y un bebé de 2 años en calles de Edomex; activan Alerta Amber en tres municipios

¡Ayúdalos a regresar a casa! La Alerta Amber se activó en distintos municipios del Estado de México (Edomex) tras la desaparición de dos adolescentes y un pequeño bebé de 2 años de edad; familiares temen por la integridad de los menores de edad.

En caso de tener información que ayude a encontrar a los tres menores de edad, puedes comunicarte directamente con la Fiscalía de Edomex.

Desaparece Lian Alexis, un bebé de 2 años en calles de Tultitlán, Estado de México

Lian Alexis Rincón Pérez, un bebé de 2 años de edad, desapareció desde el pasado 22 de agosto 2026 tras ser sustraído de su núcleo familiar; se desconoce su paradero. Estas son las características clave para encontrar al menor de edad.



Mide 0.70 metros y pesa 14 kilos.

Tez morena, cara ovalada y complexión robusta.

Ojos grandes y de color café, boca chica, labios delgados y nariz achatada.

Cabello chino y castaño obscuro, cejas semipobladas y mentón oval.

Señas particulares: Cicatriz en el mentón.

El día de la desaparición de Lian Alexis, el bebé vestía un pants de color gris, chamarra color gris y tenis de color azul con blanco.

Buscan a Luis Ángel, adolescente de 15 años desaparecido en Tlalnepantla

El adolescente de 15 años de edad, Luis Ángel Martínez Díaz, fue visto por última vez el pasado 12 de septiembre 2026 tras salir de su casa en calles del municipio de Tlalnepantla de Baz, en el Estado de México (CDMX). Características para encontrar al menor de edad.



Mide 1.58 metros y pesa 69 kilos.

Tez morena clara, cara redonda y complexión mediana.

Ojos medianos y de color café, boca grande, labios medianos y nariz achatada.

Cabello castaño obscuro y ondulado, cejas depiladas y mentón cuadrado.

Señas particulares: Cicatriz arriba de la ceja derecha y lunar en la nariz.

El día de su desaparición, Luis Ángel vestía una playera de color negro con manga larga de color blanco, pantalón de mezclilla azul y tenis de color negro con rayas blancas.

Desaparece Katia Itzel de 16 años en calles de Ecatepec, Estado de México

Katia Itzel Torres Arenas, adolescente de 16 años de edad, desapareció desde el pasado 11 de septiembre 2026, en calles de Ecatepec de Morelos, Estado de México; se desconoce su paradero. Características clave para encontrarla.



Mide 1.68 metros y pesa 83 kilos.

Tez blanca, cara redonda y complexión delgada.

Ojos medianos y de color café, boca mediana, labios gruesos y nariz achatada.

Cabello castaño obscuro y crespo, cejas semipobladas y mentón redondo.

Señas particulares: Cicatriz por herida en el pómulo izquierdo, además de un tatuaje en el antebrazo derecho con la letra "N".

El día que desapareció Katia Itzel vestía un pants de color azul marino, una playera color verde, chamarra de color azul marino y tenis de color blanco.

¿Cómo activar la Alerta Amber en el Estado de México?

La Alerta Amber se activa en casos graves como, secuestro infantil. Su objetivo principal es impulsar a la comunidad a que colabore con la búsqueda de un niño o adolescente perdido, pero ¿cómo puedo activarla?

Para activar esta alerta, se puede llamar al 01 800 00 854 00, el cual está disponible las 24 horas, los 365 días del año.