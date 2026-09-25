Hallazgo de 1,600 dientes de leche en Zacapu en fosa clandestina enfrenta a madres buscadoras y Fiscalía de Michoacán

El hallazgo de alrededor de mil 600 dientes de leche recuperados durante trabajos de búsqueda en Zacapu, Michoacán, volvió a ser cuestionado luego de que la Fiscalía General del Estado señalara que no cuenta con registro de esas piezas dentales; Margarita López, integrante de un colectivo de búsqueda, sostiene que la intervención sí ocurrió y que existen actuaciones relacionadas con el trabajo realizado en la fosa clandestina.

La activista aseguró que los dientes pertenecían a menores de aproximadamente seis años y que fueron encontrados dentro de una zona que las buscadoras identificaron como un posible sitio utilizado para la incineración clandestina de cuerpos; sin embargo, hasta ahora no existe una identificación oficial que permita establecer a cuántas víctimas corresponderían las piezas ni las circunstancias de sus posibles muertes.

¿Qué encontraron las madres buscadoras en Zacapu?

La búsqueda en este punto de Michoacán comenzó en 2021, cuando integrantes del colectivo acudieron a una zona cercana a un basurero después de detectar humo; al revisar el terreno localizaron restos que posteriormente fueron entregados para su análisis.

Entre los materiales recuperados apareció un diente pequeño que, de acuerdo con el relato de López, fue reconocido como una pieza dental infantil por personal pericial. Con el avance de los trabajos fueron localizados más restos y, según la activista, posteriormente aparecieron numerosos dientes de leche.

El número señalado por las buscadoras ronda las mil 600 piezas, aunque este dato no equivale por sí mismo a mil 600 víctimas; para establecer quiénes pudieron haber sido sus propietarios serían necesarios estudios especializados que permitan identificar los restos.

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¿Por qué la Fiscalía de Michoacán niega tener registro?

La controversia surgió después de que la Fiscalía General del Estado manifestara que no cuenta con registro del hallazgo de dientes de menores en una fosa clandestina de Zacapu.

Ante esa postura, López rechazó que las autoridades desconocieran lo ocurrido y afirmó que durante las labores hubo presencia institucional; según su versión, elementos acudieron para proporcionar seguridad perimetral mientras se realizaban los trabajos, además de que participaron instancias relacionadas con la búsqueda.

La activista también aseguró que hubo intervención de la Comisión Estatal de Búsqueda, personal policial de la Fiscalía General de la República y un Ministerio Público Federal, además de actuaciones relacionadas con la preservación de los indicios.

La disputa por la evidencia encontrada en el predio

Margarita López sostuvo que los trabajos quedaron documentados mediante cadenas de custodia y que la información forma parte de actuaciones federales; también afirmó que existen videos de las jornadas de búsqueda y registros de las denuncias realizadas en ese momento.

La activista calificó como incorrecta la postura de la Fiscalía y señaló que la información sobre los restos recuperados debería encontrarse dentro de las investigaciones correspondientes.