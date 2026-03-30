Salió con su pareja y no regresó: Ya son 40 días desde la desaparición de Roxana López en Oaxaca

EL pasado 20 de febrero, la tranquilidad de una familia en San Martín Itunyoso, en la región Triqui de Oaxaca, se quebró tras la desaparición de Roxana López Martínez. La ingeniera agrónoma egresada del ITVO, desapareció sin dejar rastro.

La familia ha mostrado indignación no solo por los 40 días desde la desaparición de Roxana, sino también por la parálisis de las autoridades municipales donde los habitantes aseguran que nunca antes había sucedido una situación de este tipo.

Ella es Roxana López Martínez y se encuentra desaparecida desde el día 20/02/26, solicitamos la intervención @Claudiashein @salomonj @FiscalOaxaca su exnovio sobrino del presidente de Itunyoso la citó a su casa y ahora anda prófugo. pic.twitter.com/HZfzfaS8PK — Emilio Martínez. (@Emilio_ius) March 16, 2026

¿Cómo iba vestida Roxana López la última vez que se le vio en Oaxaca?

Roxana, de 24 años, fue vista por última vez vistiendo ropa que sugiere que no planeaba ir muy lejos o que salió con prisa: llevaba un pantalón de pijama rojo a cuadros y un abrigo negro con líneas doradas.

Como señas particulares, la joven tiene tres tatuajes que su familia pide memorizar: una rosa en la muñeca derecha, un sol en el brazo izquierdo y una mariposa en el hombro derecho, además de una pequeña cicatriz en el lado derecho del rostro.

Roxana salió con su novio y no regresó a su casa

Según las denuncias, la última persona que estuvo con ella fue su novio, identificado como Dagoberto, quien es sobrino del actual presidente municipal. Esta relación ha generado sospechas entre los allegados de la ingeniera, quienes piden no frenar investigaciones, incluso si involucran al familiar directo del edil.

"Nunca había desaparecido nadie aquí", reclaman habitantes de San Martín Itunyoso, Oaxaca

San Martín Itunyoso es una comunidad indígena donde los lazos sociales son estrechos. Por eso, el hecho de que nadie sepa nada tras 40 días resulta increíble para los vecinos.

La familia de Roxana denuncia que, a pesar de haber interpuesto los reportes correspondientes, la Fiscalía de Oaxaca no ha iniciado un operativo de búsqueda ni ha obtenido un solo resultado o rastro de la joven.

¿Quién es Roxana López, ingeniera agrónoma desaparecida en Oaxaca?

Roxana no es solo una ficha de búsqueda; es una profesional que acababa de iniciar su camino tras estudiar en el Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca (ITVO). De complexión delgada, tez morena clara y una estatura de 1.65 metros, allegados la describen como una mujer trabajadora.

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El periodista Óscar Merino fue baleado en Pinotepa Nacional, Oaxaca, y se reporta en estado grave.



Los hechos ocurrieron en la vía pública durante las primeras horas de este miércoles; hasta ahora se desconocen los motivos de la… pic.twitter.com/q2zKp89FiH — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 19, 2026

No se sabe nada de Roxana y familiares esperan respuestas desde hace 40 días

A casi seis semanas de su desaparición, la exigencia es clara: justicia y resultados. La familia de Roxana pide a la población de San Martín Itunyoso y zonas aledañas que, si vieron a la joven de 24 años, entreguen cualquier dato a las autoridades correspondientes.