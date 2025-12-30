¿Por qué se molestó Claudia Sheinbaum tras descarrilamiento del Tren Interoceánico?

Después del descarrilamiento del Tren Interoceánico , la presidenta está indignada. “Qué falta de pudor periodístico, qué falta de humanidad. Sin consultar a las víctimas, publicar sus fotografías es una bajeza”, señaló Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Lo que le molestó fue que los medios de comunicación le pusieron rostro a la tragedia provocada por una cadena interminable de irregularidades. Para los familiares de las víctimas, lo primero es que el gobierno deje de investigar al propio gobierno.

Exigen investigar a hijo de AMLO; era supervisor de la obra

Exigen que la Fiscalía General de la República (FGR) no se olvide de indagar al supervisor de la obra, Gonzalo López, más conocido como “Bobby” López, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Que se aclare, que se aclare, nada más. Aquí hay culpables. Si fue el que fabricó la máquina, no sé, alguien tiene que ver ahí. Tienen que traer a gente experta”, expresó Ares Edgardo Jiménez Antonio, primo de Israel Enrique Gallegos.

“Ocupó su cargo para influir en la administración y el otorgamiento de contratos, como es el balasto y muchas otras cosas adicionales a esta obra. No se puede permitir el influyentismo, el tráfico de influencias y la corrupción de la familia López Beltrán y de sus amigos”, afirmó Héctor Saúl Téllez, diputado del PAN.

Quienes han seguido la pista a las auditorías de una de las obras emblemáticas de la Cuarta Transformación nunca hallaron un talento que justificara que Bobby López supervisara los trabajos.

“Este personaje nunca pudo demostrar su capacidad, experiencia o pericia en materia ferroviaria. Es un asunto que se hubiera podido evitar si no fuera por la corrupción y la negligencia de la Cuarta Transformación”, sostuvo Enrique Randolph, analista legislativo.

Una obra mal planeada y con malos materiales

Además, consideran que se deben tomar en cuenta los informes de la Auditoría Superior de la Federación, que revelan que la obra fue mal planeada y contaba con malos materiales, como la piedra que va debajo de las vías y que fue surtida por Amílcar Olán, amigo de Bobby López y de Andy López.

“Aquellas personas que tienen que rendir cuentas en la Fiscalía General de la República serán las que están en los papeles y contratos involucrados en esta situación”, explicó Adrián Arellano Regino, abogado penalista.

La investigación está en la cancha de la FGR, lo que ya genera dudas, porque en otros países, en este tipo de incidentes, siempre intervienen entes autónomos especializados, pero sobre todo alejados del poder.

“Se tienen que realizar auditorías externas y de manera extensa para saber en realidad qué es lo que sucedió. Además, con todo ello se tienen que cerrar los sistemas ferroviarios donde la Cuarta Transformación tuvo injerencia”, concluyó Enrique Randolph, analista legislativo.