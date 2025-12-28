Descarrila Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y desata emergencia por accidente: Más de 200 personas viajaban a bordo

¡Se descarrila! Momentos de tensión y caos se vivieron HOY 28 de diciembre tras registrarse un fuerte accidente en el Tren Interoceánico a la altura de Nizanda, Oaxaca, luego del descarrilamiento de la locomotora principal. El accidente generó una movilización inmediata de cuerpos de emergencia, ya que en el Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec viajaban 241 personas pasajeras y nueve integrantes de la tripulación al momento del percance.

Accidente del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca: lo que se sabe del descarrilamiento y la alerta

De acuerdo con información oficial, el accidente ocurrió sobre la Línea Z del Tren Interoceánico , donde la formación estaba integrada por dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros.

Tras el descarrilamiento, personal de auxilio brindó atención directa a las personas usuarias, mientras se aseguraba la zona para evitar mayores riesgos derivados del accidente.

Autoridades del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec informaron que, tras el accidente, se mantiene coordinación con instancias locales para la atención del suceso y el levantamiento de información técnica y operativa; el Tren Interoceánico continuará informando conforme se confirmen más datos sobre las causas del accidente.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FUERTE CHOQUE DE TREN INTEROCEÁNICO Y TRÁILER EN CHIAPAS

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec informa que se registró un evento ferroviario a la altura de Nizanda, Oaxaca, sobre la Línea Z, en el que viajaban 9 integrantes de la tripulación y 241 personas pasajeras, a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones de… pic.twitter.com/OFqLkOwwdF — SEMAR México (@SEMAR_mx) December 28, 2025

Segundo accidente del Tren Interoceánico en menos de 10 días vuelve a encender alertas de seguridad

El accidente ocurrido en Oaxaca no es un hecho aislado. En menos de diez días, el Tren Interoceánico se ha visto involucrado en al menos dos accidentes que han obligado a activar protocolos de emergencia y revisar las condiciones de operación en cruces ferroviarios del sureste del país. El antecedente inmediato ocurrió el 20 de diciembre de 2025, cuando un tren de pasajeros colisionó con un tráiler en el estado de Chiapas.

De acuerdo con los reportes oficiales, el accidente se registró alrededor de las 09:55 horas, en un cruce ferroviario ubicado en la comunidad de Cardona, municipio de Pichucalco.

El tráiler se atravesó al paso del Tren Interoceánico que cubría la ruta Coatzacoalcos–Pakal Ná, provocando un fuerte impacto; a bordo viajaban 148 personas, quienes, junto con la tripulación, resultaron ilesas, aunque la locomotora principal presentó daños visibles.

Otro incidente en una de las obras insignia de AMLO



Tren Interoceánico choca con tráiler en Macuspana, Tabasco; el conductor intentó ganarle el paso.



No hubo heridos. pic.twitter.com/pP0M9OK3MQ — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 10, 2025

Tras el accidente, se activó un protocolo de atención para garantizar el traslado seguro de los pasajeros, mediante el envío de otra unidad ferroviaria y autobuses de apoyo.

Autoridades reiteraron que no hubo personas lesionadas, pero el incidente volvió a colocar bajo la lupa los riesgos en cruces a nivel, especialmente tras un nuevo accidente del Tren Interoceánico registrado días después en Oaxaca, ahora con más de 200 personas a bordo.