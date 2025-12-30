Ellos son las personas que murieron tras descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca

A dos años de su construcción, el Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec quedó marcado por la tragedia que cobró la vida de 13 personas y dejó casi un centenar de heridos tras el descarrilamiento en la ruta hacia Coatzacoalcos, Veracruz.

A más de 24 horas del accidente ocurrido en Nizanda, Oaxaca, autoridades federales confirmaron la lista oficial de las victimas mortales, entre ellas una niña de seis años y una adolescente de 15 que jamás llegaron a su destino.

Lista oficial de muertos por descarrilamiento del Tren Interoceánico: ¿quiénes eran?

Las autoridades confirmaron la lista de personas que perdieron la vida en el accidente ferroviario, donde pasajeros señalaron que el tren iba muy rápido:



Elena Solorza Cruz, 6 años

Luisa Camila Serrano Moreno, 15 años

Patricia Medina Pérez, 49 años

Honoria Medina Pérez, 56 años

María Antonia Rosales Mendoza, 58 años

Inés Alvarado Rojas, 57 años

Israel Enrique Gallegos Soto, 60 años

Rogelio Alfonso Luna Luna, 63 años

Bersain Cruz López, 65 años

María Concepción Barbosa Acevedo, 65 años

María Luisa Pazaron González, 66 años

Raúl López Cruz, 67 años

Amada Rasgado Lázaro, 70 años

Varias de las víctimas eran originarias del sur de Veracruz, principalmente de Coatzacoalcos, Minatitlán, Acayucan y Villa Allende.

Se comparte información importante sobre el accidente del Tren Interoceánico.



Teléfono al que pueden comunicarse familiares de las víctimas:

☎️ 55 2230 2106 pic.twitter.com/k0GgFFYqbX — Gobernación (@SEGOB_mx) December 30, 2025

Familias quedan rotas en Veracruz tras descarrilamiento en Oaxaca

Horas antes de que las autoridades dieron a conocer la lista, familiares confirmaron la muerte de Inés Alvarado Rojas, originaria de Villa Allende, Coatzacoalcos. Así como la de María Antonia Rosales, de Acayucan.

Entre las víctimas también se encuentran las hermanas Patricia y Honoria Medina, y Rogelio Luna, originario de Minatitlán. Personas que viajaban en una obra insignia de la Cuarta Transformación con la intención de volver a casa de forma segura.

Una familia de origen veracruzano hoy llora la pérdida de dos de sus integrantes, donde los abuelos María Luisa y Raúl murieron en el accidente, mientras que otros seis familiares resultaron lesionados, entre ellos dos menores de edad.

“Mi abuela, sus hijos, sus nietos, su esposo… nos dijeron que mi abuela había muerto. Luego apareció mi abuelo también sin vida. Necesitamos ayuda para traerlos, aquí era su casa”, narró un familiar.

Luisa Camila, la estudiante que fue buscada durante horas por su familia

La adolescente Luisa Camila Serrano Moreno, de 15 años, viajaba con su mamá y su hermana, quienes resultaron lesionadas y fueron trasladadas al hospital Macedonio Benítez Fuentes, en Juchitán.

Durante varias horas no se tuvo información sobre su paradero, ya que su nombre no aparecía en la lista de personas heridas ni entre quienes murieron, mientras que las autoridades no ofrecían mayores detalles a la familia.

Finalmente, un día después, Luisa fue localizada sin vida. El Conalep Plantel 155 de Salina Cruz confirmó que era estudiante de la carrera de Salud Comunitaria y expresó sus condolencias.

Cronología del descarrilamiento del Tren Interoceánico

De acuerdo con información de la Secretaría de Marina (Semar), el tren partió de Salina Cruz a las 8 de la mañana. Una hora después, la locomotora se salió de las vías, provocando que uno de los vagones cayeran hasta el fondo de la barranca.



08:00 horas: el tren salió de Salina Cruz, Oaxaca.

09:28 horas: al pasar por una curva en la línea “Z”, a la altura de Nizanda, el tren perdió estabilidad.

09:40 horas: llegaron los primeros auxilios.

De las 250 personas que viajaban a bordo, 127 pasajeros fueron evacuados sin lesiones, mientras que 98 personas fueron atendidas. El saldo final fue de:



44 hospitalizados, cinco de gravedad

13 personas fallecidas

Este lunes 29 de diciembre fue recuperado el registrador electrónico "Pulse" , conocido como la caja negra ferroviaria, que almacena datos clave como velocidad, frenado y maniobras, por lo que se espera que la Fiscalía General de la República (FGR) inicie las investigaciones pertinentes.

Pese a esto, han surgido señalamientos por presuntos amiguismos en la operación del proyecto, que involucran a Bobby López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien fue presentado como supervisor honorífico del tren.